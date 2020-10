(B) UPDATE AfD Landesparteitag am 07.11. & 08.11. zermatschen!

Der Landesparteitag der Berliner AfD soll am 7. und 8. November in den Räumen des La Festa Eventsaals in Kaulsdorf stattfinden. Der eigentlich für den 25. Oktober angesetzte Parteitag musste aufgrund einer fehlenden Brandschutzgenehmigung kurzfristig abgesagt werden. Dies sorgt nun nicht nur in den Reihen der AfD für großen Unmut, auch das Verhältnis mit der Vermieterin Tatjana Korcistij-Gerlitz scheint deutlich Schaden genommen zu haben. Beides finden wir ganz entzückend und würden es daher gerne weiter vorantreiben. Es gilt also, den Druck auf Tatjana Korcistij-Gerlitz und die La Festa GmbH unverändert hoch zu halten und zeitgleich jeden Versuch der Partei sich an anderen Orten zu treffen im Keim zu ersticken, oder sagen wir besser, zu einem gleichmäßig cremigen Brei zu stampfen. Je weiter die blaubraunen Organisationstalente der Berliner AfD nämlich in die Ecke gedrängt werden, um so mehr beginnen sie sich gegenseitig zu beißen.

Gerne hätten wir dem La Festa am 25.10. einen lauten und wütenden Vorabbesuch abgestattet, aber auch für uns ist das aktuelle Infektionsgeschehen natürlich ein Grund, jede Demonstration oder Kundgebung doppelt zu überdenken. Unsere Demonstration am 25.10. ab U-Bhf Kaulsdorf-Nord wird daher nicht stattfinden. Wir rufen dazu auf, sich stattdessen an den Protesten gegen den Aufmarsch der rechten Verschwörungsgläubigen in Friedrichshain zu beteiligen!

Aktualisierte Informationen zu den Protesten gegen den Landesparteitag der Berliner AfD findet ihr unter: http://keinraumderafd.blogsport.eu/2020/10/22/afd-landesparteitag-zermat...