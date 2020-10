[LE] Auf zur solidarischen Prozessbegleitung wegen Silvester am Kreuz!

Am Freitag beginnt der Prozess gegen einen Beschuldigten wegen der Auseinandersetzungen am Connewitzer Kreuz zu Silvester 2019/2020.

Die Verhandlungen sind wie folgt terminiert:

23.10.2020 in Saal 257,

11.11.2020 in Saal 201 und

02.12.2020 in Saal 201

und beginnen jeweils um 9:30 Uhr am Amtsgericht Leipzig.

Kommt zum Prozess und zeigt euch solidarisch!

Weitere Infos auf dievomkreuz.noblogs.org und auf twitter.com/solidievomkreuz