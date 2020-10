(B) AfD Landesparteitag zermatschen! UPDATES zu kommenden Protesten, Kurzbericht, Fotos, Aufrufe

Die AfD fürchtet, nach den ersten Protesten vor dem Hotel Pension Victoria in Lichtenberg, den erneuten Verlust ihrer Parteitags-Location. Beatrix von Storch behauptet gar auf Twitter, Anzeige wegen angeblicher Bedrohung der VermieterInnen der AfD erstattet zu haben. Die Geschäftsführerin des La Festa Eventsaals Tatjana Korcistij-Gerlitz stellt sich unterdessen kackdreist vor die Kameras von RT Deutsch und BZ und erklärt schulterzuckend „das ist eine zugelassene Partei“. Wie weit offen das Wort „rechtsoffen“ bei der La Festa GmbH bedeutet, ist damit wohl klar. Eine Weihnachtsfeier des NSU hätte Tatjana wahrscheinlich gerade noch abgesagt, aber auf Kameradschaftsabende von III.Weg, NPD oder Die Rechte können sich Anwohner*innen rund um das Hotel Victoria und den La Festa Eventsaal zukünftig schon mal einstellen.

Die La Festa GmbH und ihre Geschäftsführerin Tatjana Korcistij-Gerlitz hatten und haben jederzeit die Möglichkeit, die AfD vor die Tür zu setzen und damit sich, ihrer Nachbar*innenschaft und ganz Berlin einen blaubraunen Parteitag in Kaulsdorf zu ersparen. Sollte sich Tatjana Korcistij-Gerlitz und die La Festa GmbH allerdings dafür entscheiden, aus welchen Gründen auch immer, der AfD ihre Räume zur Verfügung zu stellen, müssen sie mit dem lauten und unmissverständlichen Protest der Berliner*innen rechnen!

Für uns ist klar: Es wird keine ruhige Minute mehr für die VermieterInnen der AfD geben. Wenn die Zusammenarbeit von Tatjana Korcistij-Gerlitz und der La Festa GmbH mit der Berliner AfD nicht beendet wird, werden die Proteste dagegen ausgeweitet und auch nach dem geplanten Parteitag langfristig weitergehen. Der Ruf der La Festa GmbH, des La Festa Eventsaals, des Hotels Pension Victoria und der Betreiberin Tatjana Korcistij-Gerlitz werden damit für immer und auch weit über Berlin hinaus mit der widerlichen, menschenfeindlichen rechten Hetze der AfD verbunden sein. Dafür werden wir sorgen!

Die Protestaktionen gegen den anstehenden Landesparteitag der NeofaschistInnen und gegen die VermieterInnen der AfD werden in Berlin in den nächsten Tagen weitergehen. Unterstützt die Proteste gegen den AfD Landesparteitag! Sagt dem La Festa Eventsaal und dem Hotel Pension Victoria im Internet, was ihr von einer Vermietung an die AfD haltet. Bewertet AfD-Locations bei Google Maps und anderen Internetplattformen! Nutzt unsere Kiezflyer, um die Nachbar*innenschaft des La Festa Eventsaals und des Hotels Pension Victoria über deren Geschäfte mit NeofaschistInnen zu informieren! Nutzt unsere Kopiervorlagen für Poster und Flyer gegen den AfD Landesparteitag! Überlegt euch eigene Aktionen und werdet jetzt aktiv gegen die Vermietung von Räumen an die AfD! Lasst uns alle gemeinsam den vierten Versuch eines AfD Landesparteitags in Berlin zu Brei stampfen! Weg mit dem AfD Landesparteitag, zur Hölle mit der La Festa GmbH!

Nächste Wut-Kundgebung vor dem Hotel Victoria

Donnerstag, 22.10.2020 | 16:30 Uhr | Kaskelstraße 50

Antifaschistische Demonstration zum La Festa Eventsaal in Kaulsdorf

Sonntag, 25.10.2020 | 8 Uhr | U-Bhf Kaulsdorf-Nord

Im Anschluss antifaschistische Kundgebung mit verschiedenen Bands und viel Lärm vor dem La Festa Eventsaal.

Sollte der Landesparteitag im LaFesta stattgefunden haben:

Große Wut-Kundgebung vor dem Hotel Victoria

Donnerstag, 05.11.2020 | 16:30 Uhr | Kaskelstraße 50

Antifaschistische Demonstration zum La Festa Eventsaal in Kaulsdorf

Sonntag, 08.11.2020 | 8 Uhr | U-Bhf Kaulsdorf-Nord

Im Anschluss antifaschistische Kundgebung mit verschiedenen Bands und viel Lärm vor dem La Festa Eventsaal.

Achtet auf weitere Ankündigungen zu Aktionen und Kundgebungen vor dem La Festa und Infos zu Anreisetreffpunkten unter:

Im Folgenden dokumentieren wir den Redebeitrag der Antifaschistischen Vernetzung Lichtenberg zur Wut-Kundgebung vor dem Hotel Pension Victoria am 15.10.2020:

Redebeitrag zur “Kein Raum”-Kundgebung vor dem Hotel Victoria in der Kaskelstraße 50 (15.10.2020)

Die Antifaschistische Vernetzung Lichtenberg sendet solidarische Grüße an die Wut-Kundgebung gegen die Betreiber*innen vom Hotel Victoria in der Kaskelstraße. Zusammen werden wir es schaffen, dieses blau-braune Drecksloch dichtzumachen. Die Betreiber*innen vom Hotel Victoria arbeiten mit der AfD zusammen. Sie stellen der neofaschistischen Partei ihren Veranstaltungssaal in Kaulsdorf zur Verfügung. Die Partei will dort ihren Landesparteitag abhalten, den sie seit über einem Jahr aufschieben musste. Die Hotel-Betreiber*innen Tatjana G. und Oleg K. machen sich so zu Komplizen einer menschenverachtenden Politik der Ausgrenzung und Diskriminierung. Das ist eine eklige Sache, die mich als Hotelgast nicht mehr ruhig schlafen lassen würde. Aber nicht nur ideologisch scheint das Hotel Victoria echt abgefuckt und ranzig zu sein. Auch die Beherbergung ist wohl von eher fragwürdiger Qualität. Wir haben zur Veranschaulichung mal ein paar Kommentare aus Online-Bewertungsportalen zusammengesucht. Vielleicht hilft das den wenigen Gästen, sich beim nächsten Berlin-Urlaub für eine andere Unterkunft zu entscheiden. Und auch die Anwohnenden im Kaskelkiez können sich überlegen, ob sie Angehörige oder Freund*innen in diesem Hotel übernachten lassen wollen würden.

16.9.2020 – klingt wie aus einem schlechten Horrorfilm:

Es war ein Wackelkontakt in der Elektrik. Die Nachttischlampe ging plötzlich aus. Der Fernseher hatte immer wieder keinen Empfang. Viele Sender gingen nicht. Das Bild hatte ständig unterschiedliche Helligkeit und Streifen. Nicht wirklich ein Fernsehvergnügen. Es ist kein Personal da, wo man es mitteilen könnte.

13.9.2020

Wir hatten unten keine Bettwäsche, inakzeptabel. Das Zimmer wird nicht gemacht, an der Rezeption 2 Tage lang niemand. Auch wenn man eine extra Rolle Toilettenpapier wollte war es unmöglich.

24.8.2020

Der fussboden war sehr dreckig. Schlecht gewischt oder nur gekehrt. was uns sehr gestört haben sind die Matrazen.. Alle drei matratzen waren durchgelegen und waren auf der Rückseite mit menschlichen Rückständen versehen.

Sept. 2019

Das Victoria hat extrem abgebaut seit unserem letzten Besuch vor ca 2 Jahren. Es gibt kein Frühstück mehr. Das Personal ist unhöflich oder ungeschult. Wir werden nicht wiederkommen.

Juli 2019

Durch die hauptsächliche Nutzung von russischen Touristen, die bis tief in die Nacht im Innenhof saßen und sich lautstark unterhielten, war an Schlaf leider nicht zu denken. Der Geruch im Badezimmer war sehr unangenehm.

Nov. 2018

Unser Zimmer war verseucht mit Bettwanzen. Ich habe Nachts eine über die Bettdecke laufen sehen und habe darauf hin das Bett untersucht und jede Menge weitere von diesen Viechern entdeckt. Da das Hotel nachts nicht besetzt war, konnte uns natürlich auch keiner helfen. Nachdem ich am nächsten morgen von den Untermietern berichtet habe, gab es nicht mehr als eine müde Entschuldigung. Leider ist das ganze Thema nach der Abreise noch nicht ausgestanden. Juckende Pusteln am ganzen Oberkörper, Dekontaminierung aller Taschen und Klamotten, damit man sich die Viecher nicht mit nach Hause schleppt.

Härteste Bewertung aus dem Jahr 2015:

Schreckliches Horrorhotel! – Es fehlt im separaten Bad ein ganzer Ziegel in der Mauer sodass man ins Nachbarbad schauen kann. Jeder Badschlüssel passt in jedes Schloss der anderen Bäder, also kann jeder in alle anderen Bäder auch gehen. Schimmel an den Wänden, klebrige Böden, dreckige Bettwäsche. Einfach ein Horrortrip dank diesem schrecklichem Hotel!

Und ein best-of kurzer Einzelkommentare

– Von außen sehr gepflegt und von innen eher schmuddelig.

– Klo und Zimmer waren an ein paar Stellen heruntergekommen

– Badezimmer ist eine Katastrophe.

– Bei den Matratzen spürte man die Federn, die Kopfkissen 80×80 stanken etwas nach nicht gewaschen.

– gut das wir Hygienespray, eine eigene Decke und Kopfkissenbezüge mit hatten

Selbst die besseren Kommentare immer noch mit Kritik; das einzige, was in diesem Hotel in Ordnung zu sein scheint, ist der Preis – Dez.2019

Old but gold. Mit der S-Bahn-Lautstärke muss man sich arrangieren können und die Leitungen des Hauses hört man auch ab und zu, aber mein Gott, dafür stimmt der Preis.

Wenn das die Geschäftsphilosophie der Betreiber*innen Tatjana G. und Oleg K. ist, passt das gut zum Auftreten der Berliner AfD: alles etwas alt und runtergerockt, aber wenn sich noch Profit aus altem Krempel schlagen lässt, wird das gemacht. Keine Mühe – Hauptsache billig. Auch die AfD präsentiert altbekannte braune Menschenverachtung in einem abgewrackten blauen Gewand. Hier haben sich zwei gefunden. Hotel Victoria und AfD passt wie Arsch auf Eimer oder eher wie Wanzen zum Drecksloch-Hotel.

Quelle: https://vernetzunglichtenberg.blackblogs.org/redebeitrage/redebeitrag-zu...

Im Folgenden dokumentieren wir den Protestaufruf gegen den AfD Landesparteitag und die Vermietung durch die La Festa GmbH des Bündnisses für Demokratie und Toleranz Marzahn-Hellersdorf:

Aufruf Bündnis für Demokratie und Toleranz am Ort der Vielfalt Marzahn-Hellersdorf

Die AfD Berlin plant für den 25. Oktober und 8. November ihren Landesparteitag in Berlin-Kaulsdorf. Nachdem drei geplante Parteitage an anderen Orten in Berlin aufgrund zivilgesellschaftlicher Proteste verhindert werden konnten, versucht es die AfD nun im Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Die AfD ist auch in Berlin ein Sammelbecken und Katalysator der faschistischen Rechten. Gerade der Bezirksverband der AfD in Marzahn-Hellersdorf hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie keine „Partei wie jede andere“ ist — etwa durch Veranstaltungen mit führenden Vertreter*innen der extremen Rechten wie Björn Höcke und dem extrem rechten Verleger Götz Kubitschek in Hönow.

Dennoch will die „La Festa GmbH“ in Kaulsdorf der Berliner AfD ihren Festsaal in der Gutenbergstraße 26-28 für deren Landesparteitag zur Verfügung stellen — und damit für die rassistische, sexistische, islamfeindliche, antisemitische und menschenverachtende Hetze dieser Partei.

Wir fordern die Betreiber*innen des Veranstaltungsortes dazu auf, den Vertrag mit der Berliner AfD umgehend aufzukündigen! Kein Raum für völkische und extrem Rechte Akteur*innen!

Denn Rassismus ist keine Alternative!

Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!

Wir rufen auf, gegen den Parteitag zu demonstrieren. Wir stehen für ein weltoffenes, vielfältiges Berlin und ein solidarisches Miteinander unabhängig von Herkunft, Religion, Hautfarbe und sexueller Orientierung — auch in Marzahn-Hellersdorf.

Beteiligt euch an den Protesten am 25. Oktober und 8. November in Kaulsdorf:

Demonstrationen

Sonntag, 25.10.2020 | 8 Uhr | ab U-Bhf Kaulsdorf-Nord

Sonntag, 08.11.2020 | 8 Uhr | ab U-Bhf Kaulsdorf-Nord

mit jeweils anschließenden Kundgebungen vor dem Festsaal in der Gutenbergstraße 26-28

Um euch und andere zu schützen, bitten wir darum, eigenverantwortlich und solidarisch die Hygieneregeln (Abstand halten, Mund und Nase bedecken) einzuhalten.

UNTERZEICHNENDE

Aufstehen gegen Rassismus Berlin

Bündnis für Demokratie und Toleranz am Ort der Vielfalt Marzahn-Hellersdorf

Quelle: https://buendnis.demokratie-mh.de/2020/aufruf-gemeinsam-gegen-den-landes...