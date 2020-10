ITALIEN. An Anarchisten und Anarchistinnen.

Wir Anarchisten der AS2 von Terni möchten Ihnen alle Überlegungen mitteilen, die uns zu dieser kleinen Form eines Vorschlags/Streiks veranlasst haben (ein zweiwöchiger Karrenstreik vom 19. Oktober bis 1. November). Sie entspringt dem Willen, den Zustand der Isolation und Resignation, in den uns der Staat durch seine repressiven Institutionen als subversive Gefangenen versetzen möchte, zu überwinden. Tatsächlich wollen wir uns weiterhin als Teil des andauernden Konflikts fühlen, indem wir uns im Bewusstsein unserer Grenzen als Gefangenen an dem Kampf und der Debatte mit Überlegungen und Vorschlägen beteiligen.

Wir glauben, dass dies besonders wichtig ist in einer Zeit, in der wir Zeuge einer Zunahme der Repressionsversuche gegen anarchistische Solidarität sind.

Wir haben den präventiven Operationen "Ritrovo" und "Bialystok" zugesehen: die versuchen Realitäten zu disartikulieren, die seit langem Solidaritätswege mit Individualität und Gefangenen beschreiten und ihre anarchistischen Forderungen einfordern.

Besonders beunruhigend erscheint uns die Feststellung in der Ermittlung von Rom, dass die Bereitschaft besteht, gegen die Praktiken der Solidarität vorzugehen, die gegen einen anarchistischen Mitgefangenen eingeführt wurden, um seine Reaktion auf die Aggression einiger Gefängniswärter und den Kampf, den er für seine Überstellung geführt hat, zu unterstützen. Dies ist ein Angriff auf jeden, der innerhalb des Gefängnisses kämpft und der Solidarität und Unterstützung von außen erhält. Dies ist kein kleines Signal, über das es unserer Meinung nach wichtig ist, nachzudenken.

In letzter Zeit haben wir gesehen, wie anarchistiche Gefangenen jahrzehntelang ins Gefängnis gesteckt wurden, verschiedene Sonderüberwachungen für Demonstrationen auf der Straße als eine Form der Solidarität; wir haben gesehen, wie der Staat einen Anarchisten für seine angebliche Unterstützung eines flüchtigen Anarchisten bestrafen hat.

Auf diese Weise wird durch Beschwerden, restriktive Maßnahmen, Durchsuchungen und Verhaftungen versucht, Praktiken der aktiven Solidarität, die das Erbe des Anarchismus sind und die wir heute mehr denn je für wichtig erachten und zu stärken versuchen, zu entmutigen und zu unterdrücken. Darüber hinaus sind wir daran interessiert, eine Diskussion über die Möglichkeiten von einen Kampf, die wir als und unter anarchistischen Gefangenen haben und mit jedem, der/die uns unterstützen will, anzuregen und zu entwickeln.

Ein großer Teil dieses Wunsches rührt von Überlegungen her, die sich aus den Beobachtungen ergeben, die in dieser letzten Phase des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandels gemacht wurden, und davon, wie sie die Frage der Inhaftierung beeinflusst haben. Die zahlreichen Gefängnisaufstände, die während des covid19-Notstands wegen der Haftbedingungen ausbrachen, die in Italien 14 Todesopfer forderten, haben eine Situation offenbart, die sehr schwierig zu handeln war, wenn auch nicht in Form von Unterstützung, so doch ohne eine klare anarchische Kampfplanung. Auf selbstkritische Weise weisen wir auf diesen Mangel hin, über den wir nachdenken möchten, um ihn zu füllen.

Denken wir dann an den präventiven und strafenden Charakter der Zerstreuung, die gegen die auf die verschiedenen AS3-Sektionen verstreuten Gefangenen sowie gegen die Gefangenen in den geschützten Bereichen, in kleinen Abschnitten der Isolation oder die von Art. 14bis betroffenen Gefangenen wegen ihrer im Gefängnis randalierenden Haltung vorgenommen wurde. Es gibt Gefangenen, die in schwierigen Zeiten um Unterstützung gebeten hatten, und wir schämen uns nicht zu sagen, dass wir uns als Anarchisten in einem schrecklichen Mangel fühlen, weil wir nicht in der Lage waren, die Mittel zu finden, um sie im Bedarfsfall zu unterstützen.

Wir denken, dass der Hauptzweck des Gefängnisses darin besteht, uns von unseren Kampfkontexten, von unseren Beziehungen zu entfernen und uns selbst als Anarchist*nnen und Revolutionär*nnen zu fragmentieren, um unsere Bestrebungen zum Kampf und unsere Individualität in der Revolte zu isolieren und zu schwächen. Wenn wir uns von Zeit zu Zeit zusammenschließen, um bestimmte Fälle zu unterstützen, indem wir einen allgemeinen kritischen Blick auf das System der staatskapitalistischen Herrschaft werfen, halten wir es für einen guten Weg, zu uns selbst zu finden und unsere Konfliktfähigkeit wiederzuentdecken.

Unser unmittelbares Ziel ist es, Methoden zu finden, auch einfache, um gegen die Zersplitterung unserer individuellen Situationen sowohl in der Rechtsprechung als auch im Gefängnis anzugehen. Wir erkennen an, dass diese individuellen Situationen nichts anderes sind als der strukturelle Ausdruck eines Strafsystems, das auf die Vernichtung der Personen abzielt, die in jeder etablierten Ordnung unpässlich sind, und daher erkennen wir die Notwendigkeit einer Konvergenz der verschiedenen Vorschläge und Instanzen des Kampfes gegen das Gefängnis, sowohl innerhalb als auch außerhalb, an.

Wir gehen von der Überlegung und der Erkenntnis aus, dass wir mit unterschiedlichen Formen der Inhaftierung konfrontiert sind und dass wir weder unter den gleichen Bedingungen leben, noch die gleichen Analysen und Positionen teilen, weder taktisch noch strategisch. Deshalb schlagen wir vor, diese Debatte durch den Austausch von Überlegungen und Vorschlägen gemäß dem Konzept der Multiformität fortzusetzen, mit dem Ziel, den Kampf und die anarchistische Bewegung als Ganzes zu bereichern und weiterzuentwickeln.