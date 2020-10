Rechte Netzwerke in Bad Segeberg

Auf Grund der stark angestiegenen rechten Umtriebe in unserer Gegend, hat sich im Herbst letzten Jahres die Initiative Segeberg-bleibt-bunt gegründet. Unsere erste und bisher größte Aktion war die Organisation einer Demo am 9.11.2019 in Bad Segeberg, an der ca. 3000 Menschen teilnahmen. Seitdem treffen wir uns regelmäßig und haben eine Vielzahl weiterer Aktionen durchgeführt. Bei unseren Treffen hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass es uns nicht reicht, uns mit der Gruppe von militanten Neonazis um Bernd Tödter auseinander zu setzen. Wir wollen das Problem größer angehen und mit unseren Aktionen ein Klima in der Stadt schaffen, das es rechten Parteien und Organisationen schwerer macht, Nachwuchs zu rekrutieren. Des weiteren wollen wir in den Dialog mit der städtischen Politik treten. Zu unseren Hauptanliegen gehört, neben einer klaren Positionierung des Bürgermeisters und der Stadtvertretung gegen rechts, auch die Forderung nach Räumlichkeiten für ein selbstverwaltetes politisches Zentrum in Bad Segeberg.

Nach anfänglich großer medialer Öffentlichkeit, ist es nun ruhiger um die rechte Szene in Bad Segeberg geworden. Eine Art Normalisierung ist eingetreten. Deshalb möchten wir hier eine Bewertung der Ereignisse des letzten Jahres, aus unserer Sicht veröffentlichen, um einige Gründe für die scheinbare Beruhigung aufzuzeigen und erneut für das Thema zu sensibilisieren.

Bernd Tödter ist seit seiner Jugend in der rechten Szene aktiv. Er war in den 1990er Jahren am Aufbau der Kameradschaft Nordmark beteiligt. Am 29. März 1993 schlug er mit seinem Cousin den Obdachlosen Friedrich Maßling zu Tode. Im Jahr 2000 fand die Polizei ein Waffenarsenal in seiner Wohnung, 2001 zog er nach Kassel und gründete gemeinsam mit Stanley Röske den mittlerweile verbotenen „Sturm 18“, in dessen Umfeld sich auch der mutmaßliche Mörder von Walter Lübcke bewegte. Er gilt als manipulativ und extrem gewaltbereit. Bundesweit gesehen ist Bernd Tödter eher als Nebendarsteller der rechten Szene zu betrachten. Nichts desto trotz stellt ein Netzwerk wie der AC für die Menschen in Bad Segeberg und Umgebung natürlich eine konkrete Bedrohung dar. In Schleswig Holstein war die Naziszene in den letzten Jahren eher ruhig. Es gab zwar vereinzelt Aktionen, zum Beispiel von der NPD, doch waren die alle eher trocken und boten wenig interessantes für junges und „erlebnisorientiertes“ Publikum. Diese Lücke füllt der AC mit einer so bekannten und gewaltaffinen Person wie Bernd Tödter an der Spitze natürlich aus. Des weiteren gelingt es Tödter, so unwahrscheinlich es auch klingen mag, immer mehr Anklang im bürgerlichem Spektrum zu finden. Dies ist auf eine Änderung in seinem Vorgehen zurückzuführen.

Anfangs traten die Nazis sehr martialisch, mit Bomberjacke und Springerstiefel auf, zeigten sich offen in der Stadt und setzten gezielt auf Bedrohung und Einschüchterung. Seit den Hausdurchsuchungen im März versuchen sie, unauffälliger in Erscheinung zu treten, stellen sich als Opfer dar und geben sich bürgerlich und familiär. Dadurch gelingt es ihnen, eine immer größere Community um sich zu scharen, die einerseits aus gewaltorientierten Jugendlichen besteht die das Abenteuer suchen und in Tödter einen „prominenten“ Anführer sehen, und andererseits aus sozial benachteiligten Familien und häufig auch älteren Menschen, denen Tödter ein soziales Umfeld mit klar definierten Feindbildern bietet. Gleichzeitig treibt er durch seine Kontakte in die extreme Rechte die Vernetzung voran. Mit Maren und Alexander Neufeld hat er Verbindungen zur NPD hergestellt, über Pascal Ulack und Cherina Möller, die beide bei Marco Müller Thaiboxen trainieren, zur rechten Neumünsteraner Kampfsportszene. Außerdem trafen sich vor einigen Wochen mehrere Nazis aus ganz Schleswig Holstein im Lokal Schützenhof in Bad Segeberg.

Bemerkenswert ist auch, das die Gruppe nach besagten Hausdurchsuchungen nicht mehr unter dem Namen Aryan Circle, sondern als Nationalsozialisten Bad Segeberg (NSBS) auftritt. Vermutlich einerseits, um mit dem mit einem Terrorprozess in Verbindung stehenden Namen keine potenziellen Anhänger aus dem bürgerlichen Spektrum abzuschrecken und andererseits, damit im Falle eines Verbots der Gruppe, die Strukturen weiter bestehen können. Vor einigen Tagen zitierten die „Lübecker Nachrichten in einem Artikel die leitende Staatsanwältin mit der Aussage, der NSBS würde als eigenständige Organisation angesehen und sei nicht Teil der laufenden Ermittlungen. Dies begründet sich wohl darauf, dass bereits in den Jahren 2010 bis 2012 NSBSSchriftzüge aufgetaucht sind. Diese lassen sich jedoch auf eine Einzelperson zurückführen, die einige Zeit in Segeberg viele Aufkleber und rechte Schriftzüge angebracht hat, aber nicht auf eine organisierte Gruppe oder ein Netzwerk aus dem Kreis Segeberg. Bernd Tödter hat diesen Namen übernommen und anfänglich eine Untergruppe des Aryan Circle danach benannt, wie aus einem Artikel von „Exif Recherche und Analyse“ hervorgeht. Mittlerweile handelt es sich zumindest im Kreis Segeberg jedoch nachweisbar, sowohl personell als auch organisatorisch, beim AC und dem NSBS um die gleiche Personengruppe.

Im letzten Jahr haben wir viele Aktionen in Segeberg organisiert die, wie bereits erwähnt, zwar antifaschistische und antirassistische Themen aufgegriffen haben, sich aber kaum direkt auf den AC bzw. den NSBS bezogen haben. Im November jedoch planen wir genau wie letztes Jahr eine spektrenübergreifende Demonstration in Bad Segeberg, die sich direkt gegen besagte rechtsradikale Gruppe und die gestiegene Akzeptanz dieser in der städtischen Bevölkerung wendet.

Wir würden uns freuen, wenn auf möglichst vielen Kanälen dafür mobilisiert wird. In wenigen Tagen wird ein Aufruf auf unserer Seite Segeberg-bleibt-bunt.org erscheinen, der gerne in alle Richtungen verteilt werden darf. Bei dieser Demonstration hoffen wir auf eine rege Beteiligung aus allen gesellschaftlichen Schichten.

Antifaschistische grüße Initiative Segeberg-bleibt-bunt

infos: https://exif-recherche.org/?p=6428

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_T%C3%B6dter

https://de.wikipedia.org/wiki/Aryan_Circle_Germany

https://www.antifainfoblatt.de/artikel/der-%E2%80%9Earyan-circle %E2%80%9C