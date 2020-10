VIDEO von Protestaktion der KollegInnen bei Daimler in Mettingen

Ver(trags)brecher

Menschen sind im Kapitalismus immer weniger Wert als der Profit, und den Profit müssen diese Herren und Damen sichern, ausbauen und herauspressen. Die kämpferische Belegschaft des Daimler Werks Untertürkheim wird dass natürlich nicht einfach so mit sich machen lassen- dass wurde bei der heutigen Aktion klar formuliert.

Die steigenden Fälle von Werkschließungen, Verlagerungen und Kürzungen können aber nicht immer die einzelnen Belegschaften selbst beantworten, alleine für sich. Auch einfache Solidarität reicht irgendwann nicht mehr aus, jetzt kommt es auf den gemeinsamen Kampf – heißt politischen Kampf – an. In Deutschland gibt es hierfür einige Möglichkeiten- angefangen bei kreativen Aktionen und Inforunden, über Pausenaktionen wie bei WMF oder BorgWarner hin zu Streiks, langwierigen Kämpfen und politischen Großkundgebungen in Innenstädten.

Wir können uns wehren

Würden sich die sogenannten “Arbeitgeber” diese Maßnahmen trauen wenn tausenden Beschäftigte gemeinsam durch die Städte ziehen, die Arbeit niederlegen und sich gegenseitig, auch über Branchengrenzen unterstützen?

Einen Anfang möchten wir mit unserem Aktionstag am Samstag, den 7.11.2020 machen, der unter dem Motto “Ihre Krise. Nicht auf unserem Rücken. Als Klasse kämpfen!” stattfinden wird, und an die TVÖD Runde wie auch an die Schließungskämpfe in der Metallbranche anschließen soll, achtet auf Ankündigungen!

Als “Solidarität und Klassenkampf” stehen wir den KollegInnen und Kollegen bei, bei Schließungen wie auch in der kommenden Tarifrunde.

Für eine Gesellschaft in der die ArbeiterInnen selbst entscheiden, wie sie arbeiten und in der die Jobs sicher sind.

Für Solidarität und Klassenkampf.

Für den Sozialismus.

