Letzte Updates zu den Aktionstagen gegen Querdenken in Konstanz

Wie bereits vor einem Monat angekündigt, versucht "Querdenken" am

Wochenende um den 03. Oktober, wirre Verschwörungstheorien, gefährliche

Halbwahrheiten bis hin zu NS-relativierendem Mist in Konstanz zu

verbreiten. Durch chaotische Planung und maßlosen Selbstüberschätzungen

wird die sog. "Friedenskette" am Samstag ohnehin ein großer Reinfall.

Mehr Sorgen bereitet uns die Veranstaltung am Sonntag auf Klein Venedig.

Verschiedene Querdenken-Initiativen aus ganz Süddeutschland, der Schweiz

und Österreich mobilisieren dort hin[1]. Es handelt sich dabei

allerdings nicht nur um harmlose verwirrte Menschen, die Dr. Youtube

mehr vertrauen als jedem wissenschaftlichen Institut, sondern um eine

gefährliche Mischung, die sich vor allem nach Rechts nicht abgrenzen

mag. In Stuttgart ist die Identitäre Bewegung bereits auf solchen

Veranstaltungen aufgefallen, dabei waren auch bekannte Gesichter aus

Konstanz[2]. In anderen Städten wie Ulm oder Freiburg tummeln sich

munter AFDler*innen im Querdenken-Publikum. In den Telegramm-Gruppen zur

Orga in Konstanz werden rechte und NS-relativierende Inhalte geteilt und

akzeptiert, auch die AFD wird eher willkommen geheißen als das sich von

ihr distanziert wird. Der schweizer Neonazi Ignaz Bearth (Pegida & PNOS)

hat auf seinem Facebook-Profil ebenfalls angekündigt zu kommen. Neben

diesen eindeutig rechten Akteur*innen sind es aber vor allem die

Verschwörungstheoretiker*innen, die einen kleinbürgerlichen, harmlosen

Anschein machen, die immer häufiger den Schulterschluss nach rechts

suchen. Sie bieten Antisemit*innen, Rassist*innen und Homophoben

Idioten[3] eine Bühne!

Wir stellen uns ihnen in den Weg!

Das Bündnis Welcome To Paradise, dass sich im Zuge der Bekanntgabe über

die QD-Veranstaltung in Konstanz zusammengefunden hat, organisiert

verschiedene Aktionen und Kundgebungen gegen diese Spinner*innen. Wir

beginnen am Samstag mit einer Auftaktkundgebung um 16:00 Uhr am Bahnhof,

bei der wir mit Redebeiträgen vom offenen antifaschistischen Treffen KN,

der Linksjugend['solid], den Juso Thurgau und den Marxistischen

Studierenden KN, alternativen zum kapitalistischen, ausbeuterischen

System aufzeigen, und solidarische Perspektiven in der Corona-Krise

vorstellen wollen. Am Sonntag beginnen wir um 9:00 Uhr mit einer

Kundgebung am Bahnhof, einem Infotisch und etwas Musik. Ab 11 Uhr

starten wir dann mit unseren Redebeiträgen, zum Beispiel von Janka

Kluge, Vorsitzende der VVN-BdA Badenwürttemberg, der Jugendantifa

Freiburg, dem offenen antifaschistischen Treffen KN und weiteren. Im

Anschluss wird es eine kämpferische, antikapitalistische Demonstration

durch die Stadt geben, die wir vorraussichtlich gegen 16 Uhr wieder am

Bahnhofsplatz beenden werden. Danach werden wir weiterhin mit einem

Infotisch auf der Kundgebung vor Ort sein.