Fotos: Wer hat der gibt – Die Reichen müssen für die Krise zahlen!

Unter diesem Motto fand am 19. September ein Aktionstag in Hamburg, Berlin, Hannover und weiteren Städten statt. In Berlin zogen am Samstagabend mehrere hundert Menschen, begleitet von einem großen Polizeiaufgebot durch die City-West vom Adenauerplatz über den Kurfürstendamm bis zum Wittenbergplatz. Fotosunter: https://umbruch-bildarchiv.org/wer-hat-der-gibt/