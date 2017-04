Anarchisten in Rojava verkünden die Gründung der IRPGF

Heute ist die Revolution in Gefahr. Wie in Zeiten der Pariser Kommune und anderen bahnbrechenden historischen Momenten, stehen die revolutionären Kräfte Auge in Auge mit dem Leviathan der kapitalistischen Hegemonie, der die neue Welt zu verschlingen und uns alle wieder zu versklaven versucht. Das ist unser Stalingrad. Wir müssen die Revolution verteidigen! Deshalb verkünden wir die Entstehung der International Revolutionary People’s Guerrilla Forces (IRPGF) um die Revolution in Rojava zu verteidigen.

Die Internationalen Revolutionären Volksguerilla-Kräfte (International Revolutionary People’s Guerrilla Forces, IRPGF) sind ein militantes bewaffnetes horizontales und selbstorganisiertes Kollektiv, das daran arbeitet, soziale Revolutionen in der ganzen Welt zu verteidigen, den Staat direkt zu konfrontieren und die Sache des Anarchismus voran zu bringen.

Wir sind Antifaschisten, Antikapitalisten, Antiimperialisten und gegen jede Form von Patriachie und Kyriarchie. Wir deklarieren unsere Unterstützung und Alianz mit der YPJ/YPG, PKK, dem Internationalen Freiheits Battalion und ihren Mitgliedsorganisationen. Wir deklarieren unseren offenen Kampf gegen alle Imperialisten, Faschisten und kontrrevolutionären Kräften.

SIEG DER REVOLUTION IN ROJAVA!

SIEG DEN BARRIKADEN, DER SOZIALEN INSURREKTION UND DER KOMMUNE!

MILITANTE HORIZONTALE SELBSTORGANISIERTE KOLLEKTIVE & GEMEINSCHAFTEN

FÜR DIE REVOLUTION UND DEN ANARCHISMUS!