Luxuskarre in Leipzig abgebrannt - Rache für die Repression

Die neue Stufe der Eskalation geht gerade leider von den Repressionsbehörden aus. Die Angriffe auf Projekte und Hausdurchsuchungen bei Genoss*innen gehen oft mit DNA-Abnahmen und Untersuchungshaft einher, unten mal eine unvollständige Liste des Repressionsgeschehens der letzten Zeit. Das kotzt uns an, wir haben unsere Wut an einem Reichen ausgelassen.

Freiheit für alle Gefangenen!

9.7. Rigaer 94: Razzia und Teilräumung

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/94810

8.7. Bremen: Hausdurchsuchung

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/94618

2.7. Baden-Würtemberg: Neun Hausdurchsuchungen wegen einer Auseinandersetzung zwischen Antifaschist*innen und einem Mitglied der rechten Pseudogewerkschaft "Zentrum Automobil", unter anderem wurde das selbstverwaltete Haus Lu15 in Tübingen gerazzt, seitdem sitzt der Antifaschist Jo in U-Haft

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/94307

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/93158

25.6. Räumungen im Hambacher Forst über mehrere Tage

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/92527

17.6. Hausdurchsuchung in Frankfurt am Main wegen 129a, Angriff auf den Bundesgerichtshof in Leipzig

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/89447

12.6. Operation Bialystok in Italien, sieben Leute in Haft, zwei in Hausarrest

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/93797

10.6. Hausdurchsuchungen in Leipzig und anderen Städten wegen tätlicher Angriffe auf Nazis

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/92960

25.5. Beugehaftandrohung in Leipzig wegen einer Spontandemonstration 2015

https://antirepression.noblogs.org/post/2020/05/25/keine-beugehaft-anna-...

10.5. Festnahme einer Person und U-Haft seitdem nach Auseinandersetzungen am Connewitzer Kreuz in Leipzig

https://dievomkreuz.noblogs.org/post/2020/05/12/272/

Wir erinnern uns auch noch lebhaft an die zwei Genoss*innen, die nach der versuchten Abschiebeverhinderung am 9.7.2019 in der Hildegartstraße in Leipzig lange in U-Haft saßen

https://le1007.home.blog/prozessbegleitung/

Das ist schon allerhand! Ansonsten gab es in der letzten Zeit noch mindestens zwei Anquatschversuche:

15.6. in Frankfurt am Main, http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/92015

4.7. in Freiburg, http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/94257)

Außerdem laufen noch einige bemerkenswerte Gerichtsprozesse bei denen hohe Strafen für unsere Freund*innen rausgekommen sind oder zu erwarten sind:

10.7. Urteile im Elbchaussee prozess:

3 Jahre für Loic

2 x Bewährungsstrafen 1 jahr und 3 bzw. 5 monate

2 x 20 Arbeitsstunden

http://bürgipresse.de

8.7. von den dreien von der Parkbank sitzen nun seit einem Jahr zwei Leute in U-Haft

https://parkbanksolidarity.blackblogs.org/

Das Rondenbargverfahren zum g20 wird weiter durch die Feinde vorangetrieben

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/93338

23.6. Urteil gegen Kevin j., Gefangener seit Silvester 2019 in Leipzig: 14 monate ohne Bewährung für Bullen schubsen und beschimpfen

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/90919

3.6. Urteil gegen Liebig 34, offenbar ist dort nun jederzeit ein Räumungsversuch zu erwarten. Nebenbei sind noch weitere Berliner Projekte von Räumungen bedroht dieses jahr (Potse, Syndikat, Meuterei), in den letzten Jahren sind bereits Räume wie das Hausprojekt Liebig14, das Jugendzentrum Drugstore, der Kiezladen Friedel54, die Wagenplätze DieselA & Sabot Garden, die O-Platz Besetzung und die später besetzte Schule in der Ohlauer Straße verschwunden. Weitere Räume wie das Hausprojekt Rigaer94, das Hausprojekt Köpi137, die Hausgemeinschaft Lause10/11 oder der Gemeinschaftsgarten Prachttomate drohen eine ähnliche Situation in der nahen Zukunft.

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/88395

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/88050

Dass nun de.indymedia ein Verdachtsfall beim VS geworden ist vervollständigt das Bild eines vielfachen und bundesweiten Angriffs gegen linksradikale Strukturen

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/95020