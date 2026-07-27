Recherche zu extrem Rechten Stickern in Nordhausen, "Eventix Revolution" und Marc Graf

Die Recherche ist als PDF mit den entsprechenden Bildbelegen anhängig.

Im Laufe des Jahres 2025 wurden vermehrt Versuche extrem rechter Raumnahme im Nordhäuser

Stadtbild festgestellt. Es wurden regelmäßig Sticker mit der Aufschrift "White Lives Matter",

Reichskriegsfahnen mit Adler und in Frakturschrift mit „Deutschland Meine Heimat“, „Deutsches

Reichsgebiet“ sowie mit „NDH-CITY“ Logo und „Sieg Heil“ Aufschrift, sowie SS-Totenköpfe entfernt. Daneben fielen in räumlicher Nähe einzelne Aufkleber von „Eventix Revolution“ auf. Im Abgleich der Sticker konnte festgestellt werden, dass das Logo von „Eventix Revolution“ auch auf den neonazistischen Stickern zu finden ist.

Auf den Aufklebern mit den strafrechtlich relevanten Abbildungen, also dem SS-Totenkopf, der NS-

Parole „Sieg Heil“, sowie mit dem Hakenkreuz fehlte das "Eventix Revolution" Logo. Dadurch, dass sie

im gleichen Zeitraum und teilweise entlang der selben Laufroute verklebt wurden und das „NDH-CITY“

Logo auch auf den anderen extrem Rechten Stickern zu finden war, ist davon auszugehen, dass sie vom

selben Personenkreis verklebt wurden.

Da NDH-CITY eine gewaltbereite Hooligangruppe mit Schnittmengen in die damalige NPD (heute: Die

Heimat) und der hiesigen Neonaziszene war, drängt sich die Frage auf, ob es ein Wiederaufblühen der

damaligen Gruppe gibt, bzw. sich Trittbrettfahrende ähnliche Zustände auf den Straßen Nordhausens

herbeiwünschen und sich dafür gerade im Gruppenaufbau befinden. (1 & 2)

Schauen wir uns mal genauer an, was sich zu "Eventix Revolution" finden lässt und welche Köpfe

dahinter stecken. Im Branchenbuch "11880" finden sich erste Anhaltspunkte. Der Sucheintrag "Eventix

Revolution" ergibt neben der eingetragenen Adresse Borntal 6, 06536 Südharz (Breitungen) und der

Handynummer 01635483913 auch die E-Mailadresse: mgraf430@gmail.com. (3) Unter der angegebenen

Adresse findet sich ein Telefonbucheintrag von "Andreas Graf". (4) Der laut Telefonbuch zuzuordnende

Name stimmt also mit dem ebenfalls in der E-Mailadresse aus den Branchenbuch überein. Die für die

neonazistischen Sticker verantwortliche Person trägt also sehr wahrscheinlich den Nachnamen "Graf".

Auf Social Media ist „Eventix Revolution“ auf Instagram (5) und Youtube (6) zu finden. Durch den Sucheintrag „eventix revolution“ bei DuckDuckGo findet sich auch ein Profil auf Soundcloud. Das Soundcloudprofil von „eventix_revolution“ benutzt die URL https://soundcloud.com/marc-graf-817309007. In der URL findet sich der Name Marc Graf, welcher zur E-Mailadresse „mgraf430@gmail.com“ aus dem Branchenbuch passt.

Prüft man die Follower des Accounts auf Instagram, fällt auf, dass hierunter ein privates Profil namens

„_marc_graf“ zu finden ist. Dieses Profil wird auch von „Eventix Revolution“ zurück gefolgt. Der

Profilname passt ebenfalls zur E-Mailadresse „mgraf430@gmail.com“ aus dem Branchenbuch. Die

Urheberschaft von Eventix Revolution liegt also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei

„Marc Graf“.

Analysieren wir das Profil. Im Profilbild schwenkt eine Person eine schwarz-weiß-rote Fahne, auch als

bei der extremen Rechten und im Reichsbürger*innenmilieu beliebte Reichskriegsfahne bekannt. In der

Bio des Profils findet sich auch das Kürzel „734“. Die Postleitzahl von Nordhausen ist 99734.

Schlussfolgernd ist davon auszugehen, dass damit ein Bezug zu Nordhausen hergestellt werden soll und

das Profil und die Person dieser Region zuzuordnen sind. Das Profil folgt exakt 88 anderen Profilen. Das

ist bestimmt kein Zufall. Die acht ist nämlich der achte Buchstabe im Alphabet und steht

dementsprechend für den Buchstaben H. „88“ wird in der extremen Rechten als Code für „HH“ benutzt,

was wieder „Heil Hitler“ abkürzen soll. Dazu finden wir in den Highlights des Profils das international

gängige Logo des Hooliganszene. Weiter unten finden wir dankenswerterweise Bilder von Marc Graf.

Das Profil weist also eindeutige Bezüge und Symbole der extrem Rechten auf, was zusätzlich bestätigt,

dass das richtige Profil und die dahinter stehende Person gefunden wurde.

Sollten Sie über weitere Information zu Marc Graf, Andreas Graf, sowie ihre Bekanntschaften und

Verbindungen verfügen, so können Sie diese an „recherchegruppe_suedharz@systemli.org“ senden, auch

gern mit PGP Verschlüsselung, den öffentlichen Key gibt es auf Anfrage.

Verzeichnis:

1: https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2010/11/11/rechtsextreme-hooligansz...

weiterhin-aktiv_4963

2: https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2013/03/05/braunes-nordhausen-waffe...

npd_11733

3: https://www.11880.com/branchenbuch/suedharz/B113009336/eventix-revolutio...

4: https://kontakt-2.dastelefonbuch.de/S%C3%BCdharz/Andreas-Graf-S%C3%BCdha...

5: https://www.instagram.com/eventix_revolution/

6: https://www.youtube.com/@EVENTIX_REVOLUTION_