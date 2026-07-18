[Kehl] Vertanentag in Kehl gestört

Trotz der starken Polizeipräsenz, die sicher auch eine lehre aus den Vielen Protesten und Aktionen gegen den Veteranentag letztes Jahr ist, schafften wir es unseren Widerspruch gegen ihren Krieg und die Aufrüstung mit einer Aktion auf der Bühne sichtbar zu machen. Rotem Rauch unter einem Bundeswehr-LKW als Ablenkung nutzen wir um mit einem Transparent mit der Aufschrift „Guerre a la Guerre“ und unter Parolen kurz die Bühne zu besetzen und die Volksmusik-Show der Bundeswehr zu unterbrechen.

Öffentliche Auftritte der Bundeswehr wie der Veteranentag, der Tag der Bundeswehr oder auf Jobmessen und sonst wo bieten für uns immer die Gelegenheit Aktiv zu werden und unseren Widerstand gegen den Aufrüstungs- und Kriegskurs der Herrschenden, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Militarisierung sichtbar zu machen und aufzuzeigen das wir das nicht hinnehmen müssen und selbst dagegen Aktiv werden können.

Krieg dem Krieg – Guerre a la Guerre