[Kehl] Vertanentag in Kehl gestört
Den Veteranentag am 13. Juni in Kehl haben wir genutzt und ihm einen Besuch abgestattet.
Der Veteranentag ist der Versuch Krieg wieder zu normalisieren und zu einem Teil unseres Alltags zu machen, das dass trotz medialem Dauerfeuer und der angeblichen Bedrohung bis jetzt nicht bei den Menschen verfängt hat sich auch in Kehl gezeigt, trotz gutem Wetter, großer Bestuhlung viel aufgefahrener Technik und Bühnenprogramm verirrten sich kaum Leute auf den Platz, die Soldat:innen in Tarnfleck blieben unter sich.
Trotz der starken Polizeipräsenz, die sicher auch eine lehre aus den Vielen Protesten und Aktionen gegen den Veteranentag letztes Jahr ist, schafften wir es unseren Widerspruch gegen ihren Krieg und die Aufrüstung mit einer Aktion auf der Bühne sichtbar zu machen. Rotem Rauch unter einem Bundeswehr-LKW als Ablenkung nutzen wir um mit einem Transparent mit der Aufschrift „Guerre a la Guerre“ und unter Parolen kurz die Bühne zu besetzen und die Volksmusik-Show der Bundeswehr zu unterbrechen.
Öffentliche Auftritte der Bundeswehr wie der Veteranentag, der Tag der Bundeswehr oder auf Jobmessen und sonst wo bieten für uns immer die Gelegenheit Aktiv zu werden und unseren Widerstand gegen den Aufrüstungs- und Kriegskurs der Herrschenden, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Militarisierung sichtbar zu machen und aufzuzeigen das wir das nicht hinnehmen müssen und selbst dagegen Aktiv werden können.
Krieg dem Krieg – Guerre a la Guerre