[B] Corona in den Nordkiez

Seit Anfang März ist der Nordkiez zu 75% der Abende unter Belagerungszustand. Die BPE wird dabei durch ganze Hundertschaften unterstützt, die sich rund um die Rigaer94 aufstellen, um die Bewohner*innen zu terrorisieren.

Am gestrigen Abend fand trotzdem eine angekündigte Veranstaltung der Liebig34 am Dorfplatz statt. Die eingesetzte 14. Hundertschaft belagerte die Gegend und kontrollierte Passant*innen sowie Menschen, die die 94 betreten oder verlassen wollten. Gleichzeitig fand ein Großeinsatz nicht weit entfernt in Lichtenberg statt. Dort wurde ein Altenheim evakuiert, da sich ein großer Teil des Personals sowie der Alten mit Corona infiziert hatte. Die 14. Hundertschaft entsandte vom Nordkiez einen vollen Gruppentransporter zur Unterstützung der Feuerwehr vor Ort. Nach ihrer Involvierung dort kehrten diese zurück in den Nordkiez wo sie wieder Menschen durchsuchten.

Das spontane Vorgehen beim Altenheim in Lichtenberg ist sogar der B.Z. aufgefallen. Diese veröffentlichte morgens ein Foto von Schutzanzügen und potentiell kontaminierten Stoffen, die einfach auf der Straße liegen gelassen wurden. Das springen der Polizei von Corona-Einsatz zu Personenüberprüfungen ist einfach nur rücksichtslos.