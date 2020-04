(NMS) Keine Ruhe für Nazis und deren Vermieter

Die Titanic in Neumünster ist seit Jahren ein Treffpunkt für Nazis. Erst vor kurzem gab es dort ein Konzert der Rechtsrockband Oidoxie. Auch wenn wir das Konzert nicht verhindern konnten und Bullen und Stadt die Nazis sogar geschützt und so das Konzert ermöglicht haben, können und werden wir weiterhin Aktionen durchführen, bis die Nazikneipe Titanic endültig geschlossen ist. In der Nacht vom 14. auf den 15.04.1912 sank das Kreuzfahrtschiff nach der Kollision mit einem Eisberg, in der Nacht vom 14. auf den 15,04. diesen Jahres haben wir mit Flyern die Aukruger Nachbarschaft von Peter Ivens, dem Vermieter der Titanic, auf seine Zusammenarbeit mit Nazis hingewiesen. Er selbst behauptet ja, dass es keine Hinweise auf rechte Aktivitäten in der Titanic gäbe, und sucht ständig neue Ausreden, warum er den Nazis noch nicht gekündigt hat. Es wurde ihm oft klargemacht, an wen er da vermietet. Dass dort Nazis feiern, die NPD sich in der Kneipe trifft, Combat 18-Bands wie Oidoxie dort Konzerte spielen, dass er also kurzum rechten Terror einen Raum bietet, ob er will oder nicht. Damit er weiß, um welches Gebäude es genau geht, ist in der gleichen Nacht die Kneipe farblich markiert worden und es wurden Flyer vor die Tür der Titanic gelegt. Lasst uns Eisberge sein. Lasst uns die Titanic versenken. Ein letztes Mal - diesmal für immer.

Infos zu der Nazikneipe bekommt ihr auf dem Blog http://eisberge.blogsport.eu