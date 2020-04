In Tübingen weist ein Banner mit der Aufschrift "Habt ihr keine Augen mehr? Moria no good!" auf die menschenunwürdigen Verhältnisse in dem Lager Moria auf Lesbos hin. Die Zeit zu handeln ist jetzt! Lasst uns Banner aus den Fenstern hängen, es auf unseren Mundschutz schreiben und es durch die Straßen schreien. Holt die Leute aus den Lagern. Wir habe Platz. 50 wollen sie holen, wir sagen:”alle 40000 von den Inseln, und noch viel mehr, haben hier Platz". Nur ein Beispiel: fast 900 Hotelzimmer in der BRD stehen leer.