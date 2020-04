AirBnB Wohnungen zu sicheren Räumen für FLINT, gegen häusliche Gewalt. Solidarisch in Corona Krise.

Its a privilege to stay at a safe home! Während von staatlicher Seite gefordert wird, die Ausbreitung von Covid19, durch Maßnahmen wie das Zuhausebleiben und der eigene Rückzug aus gesellschaftlichem Leben und sozialer Interaktion zu verhindern,gibt es auch einen gesellschaftlichen Druck der sich in der moralischen Verurteilung derer zeigt die sich nicht an die staatlichen Richtlinien halten und damit scheinbar die Überwindung der Krise zu sabotieren. Was dabei oftmals vergessen bleibt ist, wie privilegiert die Vorstellung ist einfach an einem sicheren Zuhause ausharren zu können. Vergessen werden die tausenden Menschen die in Berlin wohnungslos sind, die Geflüchteten Menschen denen in Unterkünften und Sammelstellen oft kein Privatraum zusteht,Menschen die in irgeneiner Art psychisch oder körperlich beeinträchtigt sind oder traumatisiert und für die die Isolation besonders hart ist und auch diese für die der Rückzug in die eigenen vier Wände vorallem eines ist: lebensgefährdend.Gemeint sind Menschen,oftmals Frauen* die Zuhause Gewalt und Missbrauch jegliche Art ausgsetzt sind. Durch den momentanen Rückzug aus sozialem Leben und großen Teile des Alltags sind die Zahlen für Häusliche Gewalt in den letzten Wochen an vielen Orten explodiert- Wobei die Dunkelziffer zu schätzen noch viel schwerer ist, denn sich telefonisch Hilfe zu holen ist fast unmöglich wenn es keinen Ort gibt ohne die gewaltausübende Person. Ob mental,Körperlich oder sexuell- Gewalt, die von einem Familienmitglied ausgeht, zu entfliehen ist in solchen zeiten noch schwerer Während die Mitarbeitenden in Berliner Frauenhäusern trotzdem weiter arbeiten und um jeden Preis versuchen für schutzsuchende geöffnet zu bleiben,dürfen sie jetzt schon keine Frauen aufnehmen die aus Risikogebieten kommen und es gibt zu wenig langfristige PlätzeWichtig wäre jetzt schnellstmöglich sicheren Wohnraum zu schaffen um Leben zu retten. Wohnungen, in die Frauen und ihrer Kinder einziehen könnten um sich eine unabhängigen Zufluchtsort zu schaffen ohne weiterer Traumatisierung ausgesetzt zu sein. Wohnungen,die es nicht zu wenig gibt in Berlin und die der Senat sich jetzt zurückholen könnte- Seit Jahren leerstehende Mietwohnungen, Ferienwohnungen, AirBnBs und unbenutzte Luxuswohnungen die nichts mehr sind als Spekulationsobjekte der Firmen die sie besitzen. Weil wir nicht vertrauen auf das Mitgefühl eines Staates der wirtschaftliche Stabilität über die Leben der Menschen stellt die ihn ihm wohnen haben wir uns entschlossen selbst zu handeln und ungenutzten Wohnraum zu für Schutzsuchende zu öffnen.Lieber wäre uns natürlich, wenn grossflächig Wohnungen geöffnet und ohne Kriminalisierung sozial vergesellschaftet werden würden, aber bis dahin verlassen wir uns lieber nicht darauf und fangen an selbst zu handeln - um besonders Frauen* zu schützen.Solidarität bleibt Handarbeit

updates gibts hier:

https://todon.nl/@wohnraumfueralle

(macht euch gerne dort einen account, würde uns freuen. Noch mehr freut es uns, wenn ihr auch eins/zwei Wohungen öffnet :-)

video statement:

https://peertube.co.uk/videos/watch/30377b9e-77b0-424a-88e9-10ab932a0fe6

weitere video statements werden über den Tag folgen.