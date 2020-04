„Zaun der Solidarität" in Leutzsch

Hallo liebe Nachbar*innen,

wir haben uns entschlossen, in Leutzsch einen „Zaun der Solidarität“ zu initiieren, nicht zuletzt, um selbst etwas der durch Corona verursachten Schockstarre zu entfliehen.

Wir wollen durch solidarisches Handeln versuchen, die für einige lebensbedrohliche Situation zu entschärfen.

Wir wissen, dass diese Initiative nur eine sehr begrenzte Wirkung haben kann, und dennoch halten wir es für wichtig, diesen Versuch zu starten – der „Zaun der Solidarität“ ist das, was wir alle daraus machen!

Wir denken, dass gegenseitige Hilfe zwischen Nachbar*innen und generell ein solidarisches Miteinander nicht nur in Zeiten von Krisen stattfinden sollte. Und dennoch macht diese Krise einmal mehr deutlich, dass im Kapitalismus am Ende immer das Geld und der Gewinn wichtiger sein werden als unsere Leben. Darum gilt es nicht nur in der Krise Strukturen aufzubauen, die unabhängig vom Staat in der Lage sind, ein soziales Miteinander dieser Gesellschaft zu organisieren.

Ganz besonders die Ärmsten der Armen werden momentan besonders hart getroffen – sie haben oftmals keinen Ort, an dem sie eine Quarantäne durchführen könnten, öffentliche Essensausgaben wie z.B. die Tafeln wurden geschlossen, es gibt kaum Menschen auf der Straße, die sie nach einer kleinen Spende fragen könnten…

Lasst uns gemeinsam der Vereinzelung und dem Egoismus trotzen!

Die Idee ist, dass Menschen, die in der Lage sind, Dinge wie Essen, Hygieneartikel, Kleidung, Tierfutter erwerben zu können, dies tun und in durchsichtige Tüten verpackt (oder beschriftet) an den Zaun hängen. Hierbei bitten wir euch verantwortlich zu handeln – das heißt, dass die Dinge möglichst originalverpackt und zusätzlich in einer Tüte sein sollten, ihr auf gewaschene/desinfizierte Hände beim Verpacken achtet, ihr nichts aufhängt/verpackt, wenn ihr „erkältet“ sein solltet, und ihr euch generell Gedanken macht, wie ihr bei den Dingen, die ihr am Zaun anbringt, die Ansteckungsgefahr für die Menschen, die die Dinge mitnehmen, so gering wie möglich haltet. Bedenkt auch, dass einige keine Wohnung haben und die Lebensmittel daher am besten auch unzubereitet verzehrbar sein sollten.

Menschen, die Dinge mitnehmen, sollten sich überlegen, ob sie auf diese angewiesen sind, und im Hinterkopf haben, dass es vermutlich noch andere Menschen gibt, die auch Hilfe benötigen.

Eine feste Umarmung

Einige Nachbar*innen

leutzsch-solidarisch@riseup.net

Wo?

Georg-Schwarz-Str./Wilhelm-Zipperer-Str. (gegenüber Leutzsch-Arkaden)

Leutzsch/Leipzig