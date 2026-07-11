Bahnsabotage am 10.7.

Wir sind verantwortlich für die Sabotage der Bahnstrecke nördlich von Leverkusen. Brandsätze wurden deponiert in einem großen Kabelschacht an der nordöstlichen Ecke der Wupperbrücke und auf halbem Weg zwischen Unterführung und Funkmast in einem schmaleren Schacht. Zum Einsatz kamen Timer, die wir bereits in "move fast and break things" vorgestellt hatten sowie je ein Liter Grillanzünder. Wir bedauern, dass sich das Feuer geringfügig ausbreiten konnte und danken der Feuerwehr für die Eindämmung. In Zukunft werden wir auf günstigeres Wetter warten.

Bei der politischen Einordnung unserer Aktionen ist es zu einigen journalistischen Pannen gekommen. Wir hatten uns bereits in einem früheren Schreiben von den vorherrschenden Ideologien unserer Zeit distanziert. Dass auch der Verfassungsschutz den Text nur überflogen hat, sollte zum Nachdenken anregen. Nochmal in Kürze:

Für Linke sind Menschen grundsätzlich gleich in ihren Fähigkeiten und ihrem Wert. Daraus folgt, dass alle Menschen in etwa gleich viel Macht und den gleichen ökonomischen Status haben sollten. Rechte sehen die Unterschiede zwischen Menschen stärker. Sie fordern, dass Machtpositionen in der sozialen Hierarchie von Menschen mit besseren Fähigkeiten eingenommen werden. Diese Debatte ist wichtig und muss in jeder Gesellschaft geführt werden. Das Ausmaß, das der Kulturkampf in den Köpfen eingenommen hat, verhindert aber mittlerweile den Blick auf das Wesentliche. Schuld daran ist natürlich bequemerweise stets die Gegenseite.

Wir befinden uns mitten in einem Massensterben. Wird es nicht aufgehalten, wird ihm über kurz oder lang auch die Menschheit zum Opfer fallen. Die Ursache des Massensterben ist die technologische Eskalation. Von ihren Profiteuren wird sie "Fortschritt" genannt. Die Ursache der technologischen Eskalation ist die Konkurrenz.

Da sich die Konkurrenz zwischen lebenden Wesen zwar vermindern, aber nicht aufheben lässt, ist die Beseitigung der industriellen Technologie geboten. Mittels Sabotage kann sie zur Not auch von einer kleinen Minderheit bewirkt werden. Regierungen und Konzerne sind aufgrund der Gesetze der Konkurrenz nicht dazu in der Lage, da sie ihre eigene Machtbasis untergraben müssten.

Es ist unmöglich, die industriellen Produktionsketten wieder aufzubauen, wenn sie einmal vollständig zerstört wurden.

Den Pflanzen und Tieren sowie vielen Menschen wird es dadurch sofort besser gehen. Für die Menschen in den Ballungszentren wird die Umstellung zu Beginn hart, unbequem und gefährlich, aber wir werden es schaffen. Mit der Zeit werden wir die Vorteile zu schätzen wissen.

Unsere Bewegung hat viele Namen: Wir sind Industriegegner. Wir sind die Anti-Tech-Bewegung. Wir sind biozentrisch. Wir sind dunkelgrün. Wir sind die neuen Maschinenstürmer.

Diese Bewegung wird verhindern, dass der Planet geschreddert wird. Wir bitten dazu nicht um Erlaubnis.