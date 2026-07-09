Aktion "Daumen runter" für AfD- und Putiganda-Kanäle
Virtueller Popovoll für Fascho-Trolle auf YouTube hat noch niemandem geschadet! Daumen runter für Propaganda-Bots!
Der Arbeitskreis Kanalreinigung hat wieder einmal zu "brutaler Gewalt" gegen meinungsbefreite AfD- und Russentroll-Kanäle auf YouTube aufgefordert. Es wird der Hinweis gegeben, dass es sich bei den nachstehenden Kanälen nicht um den grundrechtlich geschützten freien Austausch von Meinungen geht, sondern um AfD-Propaganda-Bots zur Erreichtung eines faschistischen Systems (Vorbild Russland?) Dort werden regelmäßig Fake News verbreitet, in den meisten Fällen nicht einmal moderiert. Ihr könnt also problemlos eure eigene fantasievolle "Meinung" reinschreiben, das wird nicht gelöscht, und wenn doch, sind die Trollfabriken wenigstens nachhaötig beschäftigt. Lasst auch gerne und vor allem mal ein paar "Daumen runter" da und vielleicht eine Warnung für Uninformierte, es wirkt! Ganz anonym seid ihr natürlich nicht, immerhin müsst ihr einen Google-Account haben. Und auf keinen Fall abonnieren! Übrigens könnt ihr auch urheberrechtlich geschützte Inhalte an ARD und ZDF melden, die Trolle machen sich nur selten die Mühe, selber Content zu produzieren.
Auf die Nennung der einschlägig bekannten, aber nicht anonymen Seiten wie Vermietertagebuch, Kettner, Kellner, NIUS, Aktien mit Kopf etc. wird an dieser Stelle verzichtet.
Ansonsten dürft ihr mit dieser Liste machen, was ihr wollt, und wenn hier bestimmte Behörden, die auf dem rechten Auge blind sind, mitlesen - umso besser!
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