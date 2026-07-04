Von Erfurt nach Nürnberg: Rechte Montagsdemo will in Gostenhof demonstrieren - macht euch bereit für den Gegenprotest!

Das Team Menschenrechte nimmt ein weiteres mal Gostenhof ins Visier. Bereits im Mai haben sie mithilfe der Polizei eine Kundgebung am Jamnitzer Platz durchgeführt, Sondereinheiten des USK sperrten die Mittlere Kanalstraße und die Rohrmannstraße mit Hamburger Gittern. In einem Viertel mit hohen Migrationsanteil wollen die Faschist:innen vom sogenannten "Team Menschenrechte" mit der Forderung nach "Remigration" marschieren. Da die Stadt Nürnberg und Ordnungsamtchef Olaf Kuch, Hand in Hand mit der Polizei wohl, auch diesmal alles daran setzen werden den faschistischen Aufmarsch zu ermöglichen, wird auch kommenden Montag der Antifaschistiche Gegenprotest das einzige sein was die Faschist:innen an ihrem Tun hindern wird. Deshalb achtet auf Ankündigungen und beteilligt euch am kommenden Montag am Gegenprotest! Für alle Bullenschweine empfehlen wir bei uns im Viertel am Montagabend eine Helmpflicht.

Es gilt den Aufmarsch mit allen Mitteln zu verhindern. Doch unsere antifaschistische Praxis darf sich nicht nur an verrückten Spinnern in Erfurt oder wie jeden Montag in Nürnberg abarbeiten. Unser Antifaschismus muss damit verbunden sein, unserer Klasse Antworten auf die aktuelle Krise des Kapitalismus zu liefern. Denn durch diese Krise wird der Faschismus wieder zur Herschaftsoption. Die Antwort kann nur der Sozialismus sein. Deshalb heißt es jeden Tag:

Faschistische Strukturen zerschlagen!

Antifaschistisch organisieren!

Kommunistische Partei aufbauen!