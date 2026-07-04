Von 40-jährigen vor Schulhöfen: III.-Weg-Kader Oliver Pöhl

Oliver Pöhl ist seit langem in der Neonazi-Szene aktiv. In der Vergangenheit war er eher passiver Teilnehmer von Neonazi-Demonstrationen. Seit einigen Jahren nimmt er jedoch eine aktive Funktion beim III. Weg in Mecklenburg-Vorpommern ein. Er leitet regelmäßig Kampfsporttrainings des III. Weg in Grimmen und nimmt an nahezu jeder Aktion des III. Weg im Bundesland teil.

Die Trainings in Grimmen fanden zeitweise auf dem Sportplatz an der Leningrader Straße statt. Aber auch eine Gewerbehalle in der Stoltenhäger Straße 45 wurde als Trainingsort genutzt. Dort hat Oliver Pöhl Zugang und führt regelmäßig Trainings durch. Außen an der Halle findet sich ein Schild mit der Aufschrift "Müritzer Oberflächentechnik GmbH".

Um Jugendliche anzusprechen, treibt sich der 40-jährige Oliver Pöhl auch vor Schulen herum. So versuchte er im September 2025 in Grimmen vor der Regionalen Schule „Robert Koch“ Flyer des III. Weg zu verteilen. In einem NDR-Beitrag ist er zu erkennen (Glatze, III.-Weg-Jacke, zweite Person von rechts auf dem folgenden Bild).

Auch bei anderen Aktionen im Raum Vorpommern nimmt Oliver Pöhl eine wichtige Rolle ein, er ist auch in Demmin und Stavenhagen aktiv. Er selbst wohnt mit seiner Partnerin Katja Strußenberg in der Heinrich-Heine-Straße 21 in Dargun. Auch Katja Strußenberg nahm bereits an Neonazi-Aktionen teil. So ist sie auf dem Rechercheportal ausdemweg.net zu finden, fotografiert bei der Teilnahme an einer Wanderung des III. Weg in Güstrow. Dort sieht man sie Seite an Seite mit dem bekannten Neonazi David Mallow.

Von gewaltbereiten Neonazis wie Oliver Pöhl geht eine Gefahr für ihre Mitmenschen aus. Jeder, der nicht in das Weltbild der Rechten passt, kann zu ihrem Ziel werden. Darüber hinaus stellt Pöhl auch eine Gefahr für Jugendliche dar, die er versucht in den rechten Sumpf zu ziehen. Wir halten es daher für wichtig sein Umfeld über sein Treiben zu informieren, damit er es in Zukunft schwerer hat Kinder zu rekrutieren.

Quellen der Bilder:

1. Oliver Pöhl auf einer Demonstration des III. Weg in Berlin - Quelle Presseservice Rathenow

2. Screenshot Halle im Stoltenhäger Weg 45, in welcher der III. Weg Kampfsporttrainings unter Leitung von Oliver Pöhl durchführt

3. Oliver Pöhl (Glatze, zweiter von rechts) wird am Verteilen von Neonazi-Flyern vor einer Schule gehindert - Screenshot aus NDR-Beitrag

4. Katja Strußenberg bei einer Wanderung des III. Weg neben Neonazi David Mallow - ausdemweg.net