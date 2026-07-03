Solidaritätsbekundung mit verletztem Antifa aus Göttingen

Von Trauer zu Wut zu Widerstand – Liebe und Kraft nach Göttingen

Am 22.6. hat ein junger Faschist unserem Freund und Genossen mit einem Messer in die Brust gestochen. Der Genosse wurde dabei lebensgefährlich verletzt – dass er überlebt hat, ist ein Wunder.

Um ihm und allen, die ihm nahe stehen, zu zeigen, dass wir für ihn und sie da sind und gegen die eigene Ohnmacht und Vereinzelung gab es neben den vielen Solidaritätsbekundungen und Spontandemonstrationen auch auf der Fusion eine Soliaktion.

Ohne ihn war die Fusion nicht das gleiche – wir senden viel Kraft nach Göttingen und hoffen auf eine schnelle Genesung. Darauf, dass wir bald wieder zusammen das Leben feiern können!

Für uns alle gilt: Wir können die Eskalation nicht mehr hinnehmen und müssen uns ihr weiterhin entgegen stellen, auch wenn wir diesen Angriff nicht verhindern konnten. Organisiert euch und seid gut zueinander!