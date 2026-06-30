Niemals alleine! Solidarität aus Magdeburg & Leipzig nach GÖ!
von: anonym am: 30.06.2026 - 11:24
Themen:
Niemals alleine! Solidarität mit dem verletzten Antifaschisten in Göttingen!
Wie aus so vielen anderen Städten, wollen auch wir unsere vollste Solidarität mit dem verletzten Göttinger Antifa zum Ausdruck bringen!
Organisiert euch und bildet Banden - Antifa in die Offensive!
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