Niedersächsischer Stützpunkt vom "Dritten Weg" angegriffen!

von: anonym am: 23.06.2026 - 08:26
Themen: 
Antifa
Regionen: 
Nienburg

In den frühen Morgenstunden des 23.06.2026 haben wir den neuen Stützpunkt des "Dritten Weg" in Lichtenhorst (Landkreis Nienburg) mit Säure lahmgelegt. Schon seit dem Winter gab es Gerüchte über die Eröffnung eines Standortes der Neonazi-Partei im Nordwesten, die sich schließlich bestätigt haben (https://www.endstation-rechts.de/news/rechtsmilitante-jugendoffensive-fu...). Diesem Unruheherd haben wir fürs Erste den Stecker gezogen.

In Regionen, in denen der "Dritte Weg" schon Fuß fassen konnte, ist er rasch zu einem großen Problem geworden. Seine Mitglieder stehen für einen völkischen Nationalsozialismus und sie versuchen, ihre politischen Gegner einzuschüchtern. Aber nicht mit uns!
Neonazi-Parteien liefern den Nährboden für rechte Gewalt, wie sie am Wochenende in Göttingen stattgefunden hat. Wir senden Grüße und Kraft an den Genossen, der dort nach der Messerattacke eines Nazis im Krankenhaus liegt.
Organisiert die Antifa und schlagt zurück!

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Ergänzungen

Von: Omas gegen Linksextremisten am: 23.06. - 13:14

Alle hassssen Antifa! Schickt die Antifaschos an die Ostfront, Fahrscheine nur für die Hinreise. 

Von: Omas gegen Linksextremisten am: 23.06. - 13:18

Alle hassssen Antifa! Schickt die Antifaschos an die Ostfront, Fahrscheine nur für die Hinreise. 