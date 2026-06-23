Niedersächsischer Stützpunkt vom "Dritten Weg" angegriffen!

In Regionen, in denen der "Dritte Weg" schon Fuß fassen konnte, ist er rasch zu einem großen Problem geworden. Seine Mitglieder stehen für einen völkischen Nationalsozialismus und sie versuchen, ihre politischen Gegner einzuschüchtern. Aber nicht mit uns!

Neonazi-Parteien liefern den Nährboden für rechte Gewalt, wie sie am Wochenende in Göttingen stattgefunden hat. Wir senden Grüße und Kraft an den Genossen, der dort nach der Messerattacke eines Nazis im Krankenhaus liegt.

Organisiert die Antifa und schlagt zurück!