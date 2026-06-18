Demo & Straßenfest gegen den Veteranen-Tag!

Am Veteranentag sollen wir alle "den Leistungen und Opfern unserer Bundeswehr-Veteranen gedenken und lobpreisen" und in ganz Deutschland werden teure Feste veranstaltet.

Nur welche Opfer und Leistungen sind damit gemeint? Werden die Kriegsverbrechen der Bundeswehr in Mali und Afghanistan jetzt auch noch gefeiert?

Wir sagen Nein!

Denn wir lassen uns nicht an die Waffe zwingen und weigern uns, diesen Saftladen auch noch zu feiern!