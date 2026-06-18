Demo & Straßenfest gegen den Veteranen-Tag!
Am Veteranentag sollen wir alle "den Leistungen und Opfern unserer Bundeswehr-Veteranen gedenken und lobpreisen" und in ganz Deutschland werden teure Feste veranstaltet.
Nur welche Opfer und Leistungen sind damit gemeint? Werden die Kriegsverbrechen der Bundeswehr in Mali und Afghanistan jetzt auch noch gefeiert?
Wir sagen Nein!
Denn wir lassen uns nicht an die Waffe zwingen und weigern uns, diesen Saftladen auch noch zu feiern!
Von daher werden wir am Samstag 20.06. gegen den Veteranentag in Aktion gehen! Unsere Demonstration startet um 14 Uhr vor der Lorenzkirche und endet um 16 Uhr bei der Wöhrder Wiese, wo zeitgleich unser Straßenfest beginnt.
Kommt vorbei, demonstriert, diskutiert, und organisiert euch - gegen Wehrpflicht, Militarisierung und Bundeswehr!