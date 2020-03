[TÜ] Video: Nieder mit der Festung Europa!

In Moria und in anderen Lagern ist jeden Tag eine „Großveranstaltung“! – Grenzen auf!

#LeaveNoOneBehind

Um auf die Situation der Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen aufmerksam zu machen, haben wir in Dörfern um Tübingen, an Orten, an denen sich trotz Corona-Virus Menschen aufhalten, Plakate und Transparente aufgehängt. Daraus ist ein Video entstanden!

Das Video findet ihr hier: https://vimeo.com/402108015 und unter https://otfr.noblogs.org/