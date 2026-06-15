+++ Fundi-Karren fahrunfähig gemacht +++
Am 30. Mai 2026 haben wir am Rande des christlich-fundamentalistischen „Schweigemarsch fürs Leben“ in Annaberg-Buchholz mehrere Autos von Jesus-Fans sabotiert.
Der „Schweigemarsch“ wird jährlich vom Lebensrecht Sachsen e.V. organisiert. In Annaberg-Buchholz demonstrieren christliche Hardliner und Faschisten für ein vollständiges Abtreibungsverbot. Abtreibung ist Mord – diese zutiefst antifeministische Erzählung zielt darauf ab, die Körper von gebärfähigen Menschen zu kontrollieren und sie auf ihre reproduktive Funktion zu reduzieren. Frauenfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit waren schon immer der kleinste gemeinsame Nenner aller rechten Akteure, und dies gilt es zu bekämpfen!
Deshalb hoffen wir, ihr hattet einen richtig miesen Abend, inklusive auf den Abschleppdienst warten, nicht aus dem Ort wegkommen und ein mulmiges, unsicheres Gefühl im Magen. Mit dieser Aktion zielen wir auf euch persönlich und eure ekelhaften antifeministischen Ansichten. Solange ihr weiter reproduktive Rechte und körperliche Selbstbestimmung einschränken wollt, werden wir euch nicht in Ruhe lassen.
Überlegt euch nächstes Jahr zweimal, welchen Preis ihr bereit seid zu zahlen, um gegen Abtreibung auf die Straße zu gehen.