Save the date – Waffenmesse DSEI Germany in Hannover 09.-12.03.2027

Neben klassischen Rüstungsunternehmen werden sich auch viele Zulieferer*innen zeigen – man will die “gesamte Wertschöpfungskette abbilden”. Daran wollen auch wir uns orientieren:

Unsere Kritik und unser Protest richtet sich nicht nur gegen die Mörder*innen, die am Abzug sitzen, sondern auch gegen die Produzent*innen, IT-Infrastruktur, Logistik, Zulieferung und damit verbundene Ausbeutung von Mensch, Natur und Rohstoffen.

Die Messe ist Teil der sogenannten Zeitenwende. Der Staat streicht bei Sozialem, Gesundheit und Bildung, um hunderte Milliarden in Kriegsgerät zu versenken. Das verspricht den Rüstungskonzernen satte Gewinne und heizt die Aufrüstungsspirale an. Und weil irgendwer den ganzen Scheiß auch noch bedienen muss, wird scheibchenweise die Wehrpflicht wieder eingeführt. Als wäre das nicht schon genug, steigert die militaristische Stimmung Nationalismus, patriarchale Gewalt und verleitet zu Unterordnung, statt zu kritischem Denken und solidarischem Handeln.

Die Vorbereitungen sind am Laufen – konkretere Einladungen kommen noch.

Haltet euch die Zeit frei und kommt rum!

Gegen jeden Staat und jedes Militär!

Einige Antimilitarist*innen