Neue Verschärfung gegen den Gefangenen Andreas Krebs

Erst am 13.Mai ist Andreas endlich wieder nach 4 Monaten aus der Isolation rausgekommen!die

Dass Andreas raus aus der Iso nach über 4 Monaten kam, lag auch an der vielfältige Solidarität durch seine Anwältin, Besucher: innen und Menschen draußen!

Dazu gibt 1 Radiointerviews:

https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...

Zur Person Andreas Krebs:

Für Menschen, die Andreas nicht kennen: Andreas ist ein Sozialrebell, der über 26 Jahre in bayrischen italienischen und nun Berliner Knästen inhaftiert war und ist. Er hat sich immer als Teil der revolutionären Bewegung identifiziert und sich zu sozialen Kämpfen geäußert. Zuletzt thematisierte er viel die ungenügende medizinische Versorgung von Gefangenen unter welcher er besonders wegen eines Tumors litt. Seine unerbittliche und solidarische Haltung im Knast führt immer wieder dazu, dass er Repressalien und Isolation erfährt – gegen welche er immer wieder mit Texten, Hungerstreiks und gemeinsamen Protestaktionen aufmerksam macht. Während seiner Inhaftierung in Landshut in Bayern hat er beispielsweise einen gemeinsamen Hungerstreik von sozialen und politischen Gefangenen in Solidarität mit den hungerstreikenden Gefangenen gegen das neue Isolationshaftregime in Griechenland organisiert, an welchem sich viele Inhaftierte beteiligt haben. Er schreibt immer wieder Redebeiträge für Demos, solidarisiert sich mit anderen Gefangenen wie Daniela und schreibt Texte für das Gefangenen Info. Außerdem hat er ein Buch verfasst: Der Taifun. Erinnerungen eines Rebellen. (immergrün Verlag)

Andreas Krebs

JVA Tegel

Seidelstraße 39

13507 Berlin

Spendenkonto:

Berliner Sparkasse

Jutta Krebs

DE90 1005 0000 1067 1474 26

BITTE immer angeben für Andreas Krebs

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Berliner Sparkasse

Jutta Krebs

DE90 1005 0000 1067 1474 26

BITTE immer angeben für Andreas Krebs

Verbinden wir die Klassenkämpfe drinnen und draußen, knüpfen wir das Band der Solidarität mit den Proleten hinter Gittern!

Nur wer seine Fessel spürt, bewegt sich!

Widerstand lohnt sich immer!

Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen