Bamberger RCDSler marschiert mit Naziburschen

Der seit Jahren in der Hochschulpolitik aktive RCDS-Kandidat Anton Reichert geht, wenn er nicht gerade im Bamberger Studierendenparlament nervt, wohl gerne auf Fackelmärschen mit seinen Neonazifreunden aus rechtsextremen Burschenschaften. Am 29. Mai 2026 war Reichert beim Burschentag des Verbandes "Deutsche Burschenschaften" anwesend und nahm auch am Fackelmarsch dieser Veranstaltung teil. Auf den Bildern ist erkennbar, dass Reichert die Nähe der extremen Rechten sucht: Auf dem Denkmal sehen wir Reichert als Dritten von links, rechts von ihm steht der ehemalige Landeschef der Jungen Alternative Bayern Philipp Compte, rechts von ihm der Hallenser AfD-Stadtrat und Landtagskandidat Benedikt Weiss.

Wer ist Anton Reichert?

Anton Sebastian Reichert ist aktuell 24 und studiert im Master BWL an der Universität Bamberg. Seit mehreren Jahren ist er bei der Hochschulgruppe des RCDS aktiv. Aktuell ist er Vorsitzender der Ortsgruppe des RCDS und stellvertretender Vorsitzender des RCDS Bayern. Seit 2022 kandidiert er jährlich für das Studierendenparlament und den Senat der Universität. 2024 wurde er vom Studierendenparlament in die Kommission für Lehre und Studierende entsendet. Bei den Wahlen 2026 steht er auf Platz 1 des RCDS für den Senat und Listenplatz 2 für das Studierendenparlament. [1.1]Über den Instagram-Account des RCDS Bayern lassen sich mehrere Treffen mit Politiker*innen der CDU/CSU finden, die Reichert als stellvertretender Vorsitzender hatte. Am 22. März traf er mit Johannes Winkel den aktuellen Vorsitzenden der Jungen Union. Am darauffolgenden Tag lud ihn Dorothee Bär ein für einen Austausch ins Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt zu kommen. Kurz darauf am 31. März war Reichert bei einem Gespräch mit dem bayerischen Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume.Neben der hochschulpolitischen Aktivität von Reichert kandidierte der Pettstädter am 8. März bei den Kommunalwahlen in Bayern für den Gemeinderatauf Platz 4 der CSU. Da die Gemeinde aber lieber andere menschenverachtende CSUler im Lokalparlament wollte, wurde der 24-Jährige nur zweiter Nachrücker. [1.2]

Was für eine Veranstaltung war das in Eisenach?

Die Veranstaltung, bei der Reichert dabei war, ist ein geschichtsrevisionistisches Schauspiel des rechten Randes der deutschen Universitäten. Beim Deutschen Burschentag möchten die Mitglieder aus den Burschenschaften des Dachverbandes DB jährlich neben Vernetzungsarbeit bei einem Fackelmarsch auch ihrer Toten gedenken. SPIEGEL TV schreibt zu ihrer Reportage, die am 8.6.26 um 23:25 Uhr auf RTL läuft: "Alljährlich trifft sich die Deutsche Burschen­schaft bei Eisenach und marschiert im Fackel­zug zu einem Denkmal. Das Gedanken­gut der Herren: mindestens aus­ge­prägt rückwärts­gewandt." [2.1] Das wirkt bei der Datenlage beinah euphemistisch, gab es im vergangenen Jahrzehnt doch Anträge auf einen "Arier-Nachweis" bei der Aufnahme, Dietrich Bonnhöfer wurde als "Landesverräter" beschimpft und einzelne Mitglieder wurden ausgeschlossen, weil sie es wagten eine Initiative namens "Burschenschafter gegen Neonazis" zu gründen. [2.2]

Der Fackelmarsch selbst wird seit einigen Jahren auch von Gegenprotesten begleitet.

Was ist die Frankonia Erlangen?

Die Frankonia Erlangen ist Mitglied im Korporationsverband DB und im Jahr 2026 auch vorsitzend. Sprecher ist seit dem 1. Januar 2026 Philipp Compte, der ebenso auf Bild 1 (an zweiter Stelle von links) zu sehen ist. Compte war unter anderem bei den Nazis dabei, die am 21. Mai 2023 eine antifaschistische Infoveranstaltung in Erlangen verhinderten [3.1].

Im Haus der Frankonia Erlangen in der Loewnichstraße 16 finden regelmäßig Veranstaltungen statt, wie unter anderem ein Vortrag am 17. Januar 2026 über den "Stand der politischen und kulturellen Rechten in den USA" von Nils Wegner [3.1], der nicht nur für das DB-Verbandsblatt, sondern auch für den Naziverlag "Ares" schrieb [3.2]. Die pflichtschlagende Burschenschaft hat unter anderem bereits durch die "Pro Patria Suite" am 6. Juli 2024 an Aufmerksamkeit gewonnen, bei der auch der Nazi Daniel Halemba in weißem Shirt (mit "Oberschlesien"-Aufdruck am Rücken und der Reichsflagge am Ärmel) auftauchte [3.3].

Benedikt Weiß ist auf Bild 1 rechts neben Anton Reichert zu sehen. Der momentan stellvertretende Sprecher der DB und AfD-Kandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war zuletzt bei der Premiere der "Gladiator Fight Series" am 7. März 2026 zu finden. Die "Gladiator Fight Series" war ein Nazikampfsportevent bei Halle, wo sich eine ganze Reihe an Rechten getroffen hat [3.4].

Übrigens ist die Frankonia Erlangen auch Teil des explizit völkischen und rechtsradikalen "Schwarz-Weiß-Roten Kartell" [3.5]. Die gesammelten Infos sind natürlich lang nicht erschöpfend und bei einschlägigen Nachrichtenportalen kann man viel Zeit mit Lesen verbringen.

Keine Uni für Naziburschis!

Am 16.6. beginnen in Bamberg die Hochschulwahlen, bei denen Reichert antreten will. In den Tagen vor der Wahl hat es traditionell immer eine Podiumsdiskussion gegeben. Anton Reichert und seine Freunde vom RCDS werden sich bestimmt über kritisches Publikum freuen. Sobald der Termin veröffentlicht ist, findet ihr ihn auf dem Blog der Studierendenvertretung der Uni Bamberg: https://stuve-bamberg.de/kalender/ .

Quellen:

[1.1] https://www.uni-bamberg.de/abt-studium/hochschulwahlen/2026/

[1.2] https://wahlen.osrz-akdb.de/of-p/471169/2/20260308/gemeinderatswahl_gemeinde/index.html#id_id_f0f64f09_7ad7_4107_ad05_ccf7a97221b8_157492

[2.1] https://tv.spiegel.de/programm/artikel/spiegel-tv-mit-schmiss-und-fackel-rechter-burschentag

[2.2] https://www.sueddeutsche.de/politik/dachverband-deutscher-burschenschaften-abschied-von-jeglicher-liberalitaet-1.1532082

[3.1] https://autonome-antifa.org/breve9719

[3.2]: https://autonome-antifa.org/breve9828

[3.3]: https://autonome-antifa.org/breve9123

[3.4]: https://autonome-antifa.org/breve9800

[3.5]: https://autonome-antifa.org/breve7145