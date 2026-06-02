Zurücktrollen - AfD und Russentrollkanäle bekämpfen

Wenn wir nicht wollen, dass der letzte Rest politischer Kultur endgültig durch subtile Fascho-Propaganda zerstört wird, müssen wir handeln, bevor es zu spät ist! Lasst uns Russland- und AfD-Fascho-gesteuerte Trollkanäle angreifen, die aktuell - nicht nur - auf YouTube wie Pilze aus dem Boden schießen, Hass, Hetze und Fake News verbreiten und den lange erkämpften gesellschaftlichen Fortschritt hinter der Maske angeblicher Meinungsfreiheit bedrohen. Wir haben einige dieser Kanäle aufgedeckt:

Die Blitzmeldung

Neue Zeit

TagesEcho

Glanz Momente

Der Glücksritter

Der Zauberblick (neu: Magic Report und DER ZAUBERBLICK)

Demokratie am Limit

Der Eulenreport

WahlKompass

PolitikScharfsinn

Patriotischer Puls

Der Bürgerblick

GEZwungen zur Wahrheit

Nachrichten Aktuell

Gedankenblitz

Demokratisch Denken

PolitBLITZ

Politik mit Weitblick

PolitikScharfsinn

Nachrichten kompakt

Star Lounge

DIE WAHRHEIT?!

ShiftRe(set)

FreiheitsDebatte

Der Faktenfuchs (nicht zu verwechseln mit dem Aufklärungskanal)

PolitikPanda

TagNull

EXKLUSIV Nachrichten

Gedanken Forum

Aurora Freya

TV EXPERTE

Deutschland sagt ...!

Aufwach

Streetvoices

BUNTLAND NEWS

UnzensiertTV

Aktuelle Stimme

FreigeistNomaden

Stillstand TV

Deutscher Ureinwohner

Humor Studio

Politik DE heute

Atlas Mitte

Nguyen TV Reaktion

Der Kampf um politische Narrative findet längst nicht mehr auf der Straße statt, sondern hat sich in die digitalen Medien verlagert. Ein einziger rechter Trollkanal ist erfolgreicher als ein Dutzend Prüf-Demos. In einer Zeit, wo mensch seine Bildzeitung selber machen kann, können Faschos erfolgreich das Netz mit rechter Hetzpropaganda fluten. Linke und Anarchist*innen waren haben digitale Medien von Anfang an zu Recht kritisiert, doch es hilft nichts, wenn wir sie nicht nutzen, nutzen die andere Seite sie. Deswegen müssen wir sie wohl oder übel auch dort angreifen. So wie 1968 die Springer-Presse auf der Straße angegiffen wurde, müssen wir rechte Propaganda im Netz zersetzen. Wir brauchen ein digitales 68! Das geht völlig legal und gewaltfrei - denn Militanz bestärkt nur jegliche Opferrolle. Es benötigt nicht allzuviel Aufwand. Natürlich könnt ihr, wenn ihr Mut, Zeit, Geld, journalistisches Talent und gute Anwält:innen habt, selbst Gegenkanäle etablieren. Doch es reicht viel weniger. Wenn Blauherzchen und Putinzäpfchen Pseudo-Diskurse eröffnen, reicht es leider nicht mehr, Trolle zu ignorieren. Wir müssen reagieren und sie genau dort treffen, wo es weh tut! Wie erfolgreich das sein kann, hat der Fall Attila Hildmann gezeigt. Trollt zurück, kommentiert fantasievoll-satirisch oder auch ernsthaft, warnt vor allem Unbedarfte durch entsprechende Kommentare! Denn sonst werdet ihr euch irgendwann fragen, warum selbst eure links-alternativen Freund*innen irgendwann Nazischeiß daherschwurbeln, wir haben das selber leider schon erlebt. Gebt auf jeden Fall immer "Daumen runter", das kompensiert eure Präsenz auf diesen Kanälen! Wir halten die Befürchtung, dass die Kanäle dadurch aufgewertet werden, für unbegründet, solange immer schön der Daumen unten ist und ihr weder diese Machwerke abonniert noch euch dauerfhaft auf diesen Kanälen aufhaltet. In der Regel sind sie auch nicht moderiert, d. h. eure Kommentare bleiben lange erhalten. Meldet Hetze und Fake News an Google und oder andere Stellen, selbst wenn die Kanäle nicht gelöscht werden. Ihr greift auch nicht die Meinungsfreiheit an, ihr beteiligt euch nur auf eure Weise am "Diskurs"! Ihr könnt auch bei Google selber protestieren oder Werbekunden sowie die Presse informieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nutzen wir sie endlich, bevor es zu spät ist!

Dasselbe gilt natürlich auch für "Klassiker" wie Vermietertagebuch, Kettner, Kellner und Olli. Nur, dass diese Kanäle bereits entlarvt sind, und wir hier aktuell etwas weniger Handlungsbedarf sehen als bei den noch wachsenden Trollkanälen im Hintergrund, von denen die meisten offensichtlich aus derselben Fabrik kommen und vor allem vor Wahlen systematisch gepusht werden.

Viel Spaß beim Zurücktrollen oder einfach auch nur beim Selber-Recherchieren! Wir sind übrigens bemüht, die obige Liste regelmäßig zu aktualisieren und weiterhin am Thema dranzubleiben.

Falls der VS hier mitliest, gern geschehen. Hey Leute, bei diesem Thema hättet ihr doch ein nettes Arbeitsfeld, siehe oben. Einfach zur Abwechslung mal nach den Rechten sehen!

Eure Wenzi Remers

Arbeitskreis Kanalreinigung