Zurücktrollen - AfD und Russentrollkanäle bekämpfen
Zahlreiche AfD- und Russentrollkanäle auf YouTube und anderswo verbreiten Fake-News, Propaganda und Hetze. Es wird Zeit, dagegen fantasievoll vorzeugehen.
Wenn wir nicht wollen, dass der letzte Rest politischer Kultur endgültig durch subtile Fascho-Propaganda zerstört wird, müssen wir handeln, bevor es zu spät ist! Lasst uns Russland- und AfD-Fascho-gesteuerte Trollkanäle angreifen, die aktuell - nicht nur - auf YouTube wie Pilze aus dem Boden schießen, Hass, Hetze und Fake News verbreiten und den lange erkämpften gesellschaftlichen Fortschritt hinter der Maske angeblicher Meinungsfreiheit bedrohen. Wir haben einige dieser Kanäle aufgedeckt:
Die Blitzmeldung
Neue Zeit
TagesEcho
Glanz Momente
Der Glücksritter
Der Zauberblick (neu: Magic Report und DER ZAUBERBLICK)
Demokratie am Limit
Der Eulenreport
WahlKompass
PolitikScharfsinn
Patriotischer Puls
Der Bürgerblick
GEZwungen zur Wahrheit
Nachrichten Aktuell
Gedankenblitz
Demokratisch Denken
PolitBLITZ
Politik mit Weitblick
PolitikScharfsinn
Nachrichten kompakt
Star Lounge
DIE WAHRHEIT?!
ShiftRe(set)
FreiheitsDebatte
Der Faktenfuchs (nicht zu verwechseln mit dem Aufklärungskanal)
PolitikPanda
TagNull
EXKLUSIV Nachrichten
Gedanken Forum
Aurora Freya
TV EXPERTE
Deutschland sagt ...!
Aufwach
Streetvoices
BUNTLAND NEWS
UnzensiertTV
Aktuelle Stimme
FreigeistNomaden
Stillstand TV
Deutscher Ureinwohner
Humor Studio
Politik DE heute
Atlas Mitte
Nguyen TV Reaktion
Der Kampf um politische Narrative findet längst nicht mehr auf der Straße statt, sondern hat sich in die digitalen Medien verlagert. Ein einziger rechter Trollkanal ist erfolgreicher als ein Dutzend Prüf-Demos. In einer Zeit, wo mensch seine Bildzeitung selber machen kann, können Faschos erfolgreich das Netz mit rechter Hetzpropaganda fluten. Linke und Anarchist*innen waren haben digitale Medien von Anfang an zu Recht kritisiert, doch es hilft nichts, wenn wir sie nicht nutzen, nutzen die andere Seite sie. Deswegen müssen wir sie wohl oder übel auch dort angreifen. So wie 1968 die Springer-Presse auf der Straße angegiffen wurde, müssen wir rechte Propaganda im Netz zersetzen. Wir brauchen ein digitales 68! Das geht völlig legal und gewaltfrei - denn Militanz bestärkt nur jegliche Opferrolle. Es benötigt nicht allzuviel Aufwand. Natürlich könnt ihr, wenn ihr Mut, Zeit, Geld, journalistisches Talent und gute Anwält:innen habt, selbst Gegenkanäle etablieren. Doch es reicht viel weniger. Wenn Blauherzchen und Putinzäpfchen Pseudo-Diskurse eröffnen, reicht es leider nicht mehr, Trolle zu ignorieren. Wir müssen reagieren und sie genau dort treffen, wo es weh tut! Wie erfolgreich das sein kann, hat der Fall Attila Hildmann gezeigt. Trollt zurück, kommentiert fantasievoll-satirisch oder auch ernsthaft, warnt vor allem Unbedarfte durch entsprechende Kommentare! Denn sonst werdet ihr euch irgendwann fragen, warum selbst eure links-alternativen Freund*innen irgendwann Nazischeiß daherschwurbeln, wir haben das selber leider schon erlebt. Gebt auf jeden Fall immer "Daumen runter", das kompensiert eure Präsenz auf diesen Kanälen! Wir halten die Befürchtung, dass die Kanäle dadurch aufgewertet werden, für unbegründet, solange immer schön der Daumen unten ist und ihr weder diese Machwerke abonniert noch euch dauerfhaft auf diesen Kanälen aufhaltet. In der Regel sind sie auch nicht moderiert, d. h. eure Kommentare bleiben lange erhalten. Meldet Hetze und Fake News an Google und oder andere Stellen, selbst wenn die Kanäle nicht gelöscht werden. Ihr greift auch nicht die Meinungsfreiheit an, ihr beteiligt euch nur auf eure Weise am "Diskurs"! Ihr könnt auch bei Google selber protestieren oder Werbekunden sowie die Presse informieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nutzen wir sie endlich, bevor es zu spät ist!
Dasselbe gilt natürlich auch für "Klassiker" wie Vermietertagebuch, Kettner, Kellner und Olli. Nur, dass diese Kanäle bereits entlarvt sind, und wir hier aktuell etwas weniger Handlungsbedarf sehen als bei den noch wachsenden Trollkanälen im Hintergrund, von denen die meisten offensichtlich aus derselben Fabrik kommen und vor allem vor Wahlen systematisch gepusht werden.
Viel Spaß beim Zurücktrollen oder einfach auch nur beim Selber-Recherchieren! Wir sind übrigens bemüht, die obige Liste regelmäßig zu aktualisieren und weiterhin am Thema dranzubleiben.
Falls der VS hier mitliest, gern geschehen. Hey Leute, bei diesem Thema hättet ihr doch ein nettes Arbeitsfeld, siehe oben. Einfach zur Abwechslung mal nach den Rechten sehen!
Eure Wenzi Remers
Arbeitskreis Kanalreinigung
Ergänzungen
Politisch korrekter Kommentar sichert weiteres Geld aus Berlin.
Gegen Russen, Chinesen und Iran hetzen. Israel loben, egal was die Israelis den Palästinensern, Iranern, Lebanonesen und Syrern antun. In jedem Krieg stirbt zuerst die Wahrheit. Russen melden nur Erfolge, Ukrainer und ihre Unterstützer melden auch nur Erfolge. Schön wenn beide Seiten der Ostfront nur erfolgreich sind. Hetze gegen einen angeblichen Feind sind vor einem geplanten Krieg wichtig, es muß Hass aufgebaut werden, sonst will Soldat an der Front keinen Soldaten erschießen. Wer zensiert und lösch unkorrekte Kommentare, der will uns etwas verschweigen.
Denunzation und Zensur ?
Ruft Ihr da gerade zu Denunzation und Zensur auf?
Dazu ein durchaus aufschlußreiche Buch von
Norbert Häring " Der Wahrheitskomplex"
berichtet u.a.vom Kampf um politische Narrative
mit vielen Infos und Quellenangaben.