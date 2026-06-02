[HH] Outing von Neonazis Ole Heyn und Jan Hoyer

Neonazis aus der Deckung geholt!

Heute haben gleich zwei norddeutsche Neonazis einen lange überfälligen Hausbesuch von Antifaschist*innen erhalten.

Wir haben heute Ole Heyn, wohnhaft in der Fuhlsbüttlerstraße 539 in Hamburg Barmbek sowie Jan Hoyer, wohnhaft in der Pellwormstraße 9 in Norderstedt, einen Besuch abgestattet, um ihnen klar zu machen, dass wir wissen, wo sie wohnen. Auch wollten wir ihre Nachbar*innen darüber informieren, dass in ihrer direkten Nachbarschaft gewaltbereite Neonazis wohnen. Eindeutig zu selbstsicher und provokant bewegen sich beide Neonazis in ihren Vierteln und verbreiten ihre rechte und neonazistische Hetze. Oft sind sie auch vereint anzutreffen, beispielsweise beim gemeinsamen Kampfsporttraining oder bei Aktionen der sogenannten „Generation Deutschland“ als Nachfolgeorganisation der „Jungen Alternativen“.

Wir wollen keine Nazis – nicht in unserer Nachbarschaft, nicht auf den Straßen, nicht in den Gyms, nicht in den Parlamenten und auch sonst nirgendwo. Nazis gehören aus der Deckung geholt und aus der Nachbarschaft vertrieben.

Jan und Ole werden weiterhin auf unserem Radar sein und können sich von nun an auf eine antifaschistische Abreibung gefasst machen.

Antifa in die offensive, Nazis aufs Maul!