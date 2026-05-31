+++ Banner der Fundis von Lebensrecht Sachsen e.V. abgezogen +++

Die Aktion richtet sich gegen den Schweigemarsch und den Vereins Lebensrecht Sachsen e.V., der die Organisation des Schweigemarschs seit seiner Gründung 2016 übernommen hat. Sie demonstrieren vor Ort für ein komplettes Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen. Immer wieder werden auf dem Schweigemarsch nicht nur antifeministische und queerfeindliche Narrative bedient, sondern auch antisemitische Verschwörungserzählungen und fundamentalistische und rechte Ideologie genutzt, um ihr ekelhaftes Weltbild weiterzugeben.

Doch wie versprochen gilt: Wir werden euch suchen, wir werden euch finden - wir sind die Strafe für eure Sünden! Gegen die herrschenden Zustände!

Verpisst euch aus Annaberg und dem Erzgebirge, wir wollen euch nicht wieder sehen!