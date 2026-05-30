Nächtlicher Angriff auf den Freiheitslauf 2026

Glücklicherweise haben sie kein existierendes digitales Sicherheitskonzept, sodass wir bequem alle notwendigen Infos auf ihrer Website (https://freiheitslauf.de/aktueller-tourenplan/) und ihrem Telegramm Channel (https://t.me/s/Freiheitslauf2026_Infokanal) finden konnten.

Damit es für euch etwas leichter wird hier die Fahrzeuge die wir identifizieren und zuordnen konnten:

Nummernschilder:

- ERB MR 904

- F BS 1459

- GG RD 4444 (BMW, Schwarz)

- HP AQ 149 (Corsa, Hellblau-Silber)

- KK TJ 55 (Audi, Dunkel, freiheitslauf.de aufschrift auf der Heckscheibe)

- LDK TT 65 (Schwarz)

- LDK W 694 (VW Passat, Schwarz)

- MZ TM 221 (Dacia, Weiß )

- NW LB 316 (Renault Berlingo, Silber)

- OF AS 791 (Wohnmobil)

- RO KP 85 (VW Golf, Dunkelblau)

- S OO 1000 (Mercedes, Silber)

- SI OO 1618

- VB TD 366

- W QT 121 (VW Bus, Weiß)

- WO JK 317 (Kia, Weiß)

- WZ KT 66 (Anhänger, Graue Plane)

Bei den folgenden Nummernschildern können einzelne Zeichen falsch sein / fehlen:

- AC IC 181 (Ford, Weiß)

- DüW WW 2?2 (Opel, Silber)

- LDK MA 220 (Opel Transporter, Blau-Weiße Motorhaube)

- QAL TD 1??? (Dacia Sandero, Rot)

- ?? ?? 611 (VW Käfer, Schwarz)

Wir werden diesen rechten Zug nicht stoppen können, aber wir können es ihnen so unangenehm wie möglich machen, sie sind hier und hoffentlich nirgendwo willkommen.

Falls sie im laufe der nächsten Tage bei euch vorbeikommen ermutigen wir euch, besucht ihr Camp und zeigt ihnen was ihr von ihnen haltet.

Heute morgen hatte sie auf jeden Fall ein unangenehmes erwachen. Hier ein 2 Zitate aus ihrem Telegramm (wir Danken auch für die Fotos):

"Heute Nacht wurde in unserem Camp in Rossdorf ein mieser Anschlag, vermutlich durch die Antifa, durchgeführt! Acht Reifen zerstochen, drei Anhänger lahmgelegt! Hat Berlin Angst vor uns und schickt ihre Schergen???"

"Ein weiterer Reifen und Anhänger beim Losfahren beschädigt und platt ! Man hat also drauf spekuliert, dass der Wagen beim Fahren verunglückt. In meinen Augen ein Mordanschlag. Bin gespannt, wie die Polizei den FreiheitsLauf weiter schützt, im besten Deutschland aller Zeiten. ❌T⬇️⬇️⬇️"

Reifen aufstechen ist einfach, feststehende Klingen oder Dorne sind safe, schnell und leise. Passt bei Klappmessern auf eure Finger auf, die Flanken von Reifen bieten ein bisschen Wiederstand, vergleichbar mit einer Wassermelone. Chemischer Grillanzünder und Reifen sind auch eine brandgefährliche Kombination (Stellt bitte davor sicher, dass weder Mensch noch Hund im Auto ist).

Wir waren dieses Jahr die Ersten, deswegen haben Sie nicht mit uns gerechnet. Passt auf euch auf, sie werden die nächsten Tage bestimmt nicht so ruhig schlafen, aber es wird sicher Chancen geben.