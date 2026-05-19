3 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe Mai 2026

Der erste Prozess gegen Daniela

Klette endet am 27. Mai

Gespräch mit Ariane

Der Prozess gegen Daniela vor dem Landgericht Verden wegen Geldbeschaffungsaktionen wird am 27. Mai beendet sein. Wichtig ist, dass an den beiden Prozesstagen, an denen Daniela ihr Plädoyer am 12. Mai hält und an dem das Urteil gefällt wird, der Zuschauersaal voll besetzt ist. An diesen beiden Prozesstagen werden in unmittelbarer Nähe des Gerichtsortes Kundgebungen abhalten. Achtet auf Ankündigung: politcal-prisoners.net und solidarisch-mit-daniela.de

Der zweite Prozess wird in dieses Jahr vor dem OLG Frankfurt/Main wegen militanter Aktionen stattfinden.

Schreibt ihr:

Daniela Klette

JVA für Frauen

An der Propstei 10

49377 Vechta

Komplott und Verschärfungen gegen den Inhaftierten Andreas Krebs

Gespräch mit Andreas Krebs

Andreas musste seinen Hungerstreik gegen seine Verlegung in die Isolationshaft bereits am 12.2.2026 nach 18 Tagen aus gesundheitlichen Gründen beenden! Nach einer Zellenrazzia wurden bei ihm angeblich Drogen gefunden. Er geht davon aus, dass ihn Drogen untergeschoben worden sind. Daraufhin wurde er auf die Isolationsstation A9 verlegt. Seine Bedingungen haben sich dort generell verschlechtert. Inzwischen ist die Sozialarbeiterin Birk u.a. wegen Drogen verhaftet worden.

Unterstützt Andreas! Schickt ihn Briefe, Postkarten und Briefmarken

Spendenkonto:

Berliner Sparkasse

Jutta Krebs

DE90 1005 0000 1067 1474 26

BITTE immer angeben für Andreas Krebs

Andreas Krebs

Seidelstraße 39

13507 Berlin

Keine vorzeitige Entlassung von Daniel Gierth aus der JVA Tegel

Gespräch mit Daniel Gierth

Er kämpft mit Andreas Krebs zusammen gegen die Zustände in der JVA Tegel und hat dazu schon mehre Briefe im Gefangenen Info und ist von uns auch schon interviewt worden.

Warum er noch 20 Monate weiter im Knast brummen muss, wollen wir von ihm persönlich erfahren.

Daniel Gierth

Seidelstraße 39

13507 Berlin

Die Sendung wird wiederholt am Donnerstag, den 7.5. von 11-12 Uhr, Dienstag, den 12.5. von 19-20 Uhr, Donnerstag, den 14.5. von 11-12 Uhr und von 22-23 Uhr. Sowie Dienstag, den 19. und 25.5. jeweils von 19-20 Uhr.

Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 2. Juni 2026 von 19–20 Uhr geben.

Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de

https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...