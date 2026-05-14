lasst unseren Genossen in Ruhe!
von: anonym am: 14.05.2026 - 17:51
Am 22.04.2026 fand bei einem Genossen in Eschwege eine Hausdurchsuchung statt. Hintergrund war eine Sachbeschädigung am Gebäude der CDU. Nun soll unser Genosse wegen einer angeblich geringfügigen Beleidigung gegenüber einem Versammlungsleiter der Stadt Eschwege vor Gericht gestellt und eine Hauptverhandlung eröffnet werden.
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unser Genosse wegen einer angeblich geringfügigen Beleidigung gegenüber einem Versammlungsleiter der Stadt Eschwege vor Gericht gestellt und eine Hauptverhandlung eröffnet werden.
Am 22.04.2026 fand bei einem Genossen in Eschwege eine Hausdurchsuchung statt. Hintergrund war eine Sachbeschädigung am Gebäude der CDU. Nun soll unser Genosse wegen einer angeblich geringfügigen Beleidigung gegenüber einem Versammlungsleiter der Stadt Eschwege vor Gericht gestellt und eine Hauptverhandlung eröffnet werden.
Wir stehen Seite an Seite mit allen Betroffenen staatlicher Repressionen.
Wir lassen niemanden alleine!
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