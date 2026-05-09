Basel: Scherben bei Implenia. Solidarität mit dem Hungerstreik im Bässlergut!

Wir grüssen alle eingesperrten Personen und wünchen ihnen: !Liberté! !Freiheit!

Die Implenia AG gehört wie viele andere Firmen in Basel zu den Profiteur:innen des schweizer Migrationsregimes. So baute Implenia den Erweiterungsbau des Bässelgut. Neben dem bestehenden Gebäude, welches ausschliesslich der Auschaffungshaft dient, ist der Erweiterungsbau für den Strafvollzug vorgesehen.Retour ligne automatique

Ausschaffungen von Menschen aus dem Bässlergut aufgrund einer fehlenden Aufenthaltserlaubnis sind schon lange Zeit an der Tagesordnung. Wie widerwärtig!

Die Implenia ist aber nicht nur in der Schweiz aktiv daran beteiligt, zerstörerische Bauvorhaben umzusetzen. Im Norden von "Schweden" beispielsweise hilft Implenia beim Bau der North Bothnia Bahnstrecke, welche sich auf dem Territorium der Sami befindet. Somit beteiligt sich Implenia direkt an der neokolonialen Plünderung und Erschliessung des hohen Nordens.Retour ligne automatique

Bahninfrastruktur ist immer auch Infrastruktur zur Ausbeutung von Ressourcen und gleichzeitig auch militärische Infrastruktur.

Implenia gibt es überall in der Schweiz - ihre Firmenfahrzeuge, Büros und Baustellen sind stets gut sichtbar!

Freiheit für alle Gefangenen!

Bässlergut einreissen!