08. Mai - Wir danken den Aliierten!
Wir danken den Alliierten!
Am 08. Mai 1945 kapitulierten die deutschen Truppen. Die Alliierten – Sowjetunion, USA, Frankreich und Großbritannien - siegten somit über den Nazifaschismus. Doch der militärische Sieg bedeutete noch lange nicht den ideologischen. Mit der Besatzung hätte ein strikter Prozess der Entnazifizierung beginnen müssen, aber das geschah nur unzureichend. Während im Westen Nazis in staatliche Funktionen eingegliedert und NS-Verbrechen vertuscht wurden, ließ auch in der DDR der anfangs noch vielversprechende Entnazifizierungsprozess schnell nach. Es fehlte an kritischem Bezug zur Täterschaft der deutschen Zivilbevölkerung. So konnten auch nach dem Sieg über den NS weiterhin nazistischen Ideologien fortbestehen. Die Resultate dessen spüren wir noch heute. Ein tatsächlicher Bruch mit deutsch-nationalem, faschistischem Gedankengut ging nie vonstatten. Jegliche Unterdrückungsformen – sei es Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus oder der deutsche Patriotismus – finden über den Fortbestand im Gedankengut der Deutschen auch ihren Ausdruck in der politischen Praxis des deutschen Staates.
Aus Respekt und Dankbarkeit all jenen gegenüber, die im Kampf gegen die Nazis Alles gaben, nicht zuletzt ihr Leben, gilt es auch heute noch, jedem noch so kleinen Überbleibsel des Nazifaschismus den Kampf anzusagen!
Dieser Tag ist aber auch ein Tag des Gedenkens: Wir gedenken all jenen, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Wir gedenken all jenen, die im Krieg gegen die Nazis verletzt oder getötet wurden und danken allen die mutig voranschritten um der Verfolgung, der Unterdrückung und der Barbarei ein Ende zu bereiten!
Ergänzungen
Die Geschichte soll sich wiederholen, Plan Barbarossa 2.0.
Die Geschichte soll sich wiederholen, Plan Barbarossa 2.0. Ende der Erinnerungskultur, schlechtes Gewissen wird unterdrückt. Nun ist es amtlich, an den 22. Juni 1941 Unternehmen Barbarossa, an den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion mit 27 Millionen Toten, soll nicht mehr erinnert werden. Es passt nicht in die Zeit nach 80 Jahren seit Kriegsende, in der erneut für einen Krieg mit Russland mit Krediten und mit Sozialkürzungen aufgerüstet wird, Kriegstüchtigkeit von der Jugend verlangt wird und Wehrpflicht eingeführt wird. Dem gleichen Zweck dienen Zensur im Internet und Hasspropaganda.
Die Geschichte soll sich wiederholen, Plan Barbarossa 2.0.
Die Geschichte soll sich wiederholen, Plan Barbarossa 2.0. Ende der Erinnerungskultur, schlechtes Gewissen wird unterdrückt. Nun ist es amtlich, an den 22. Juni 1941 Unternehmen Barbarossa, an den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion mit 27 Millionen Toten, soll nicht mehr erinnert werden. Es passt nicht in die Zeit nach 80 Jahren seit Kriegsende, in der erneut für einen Krieg mit Russland mit Krediten und mit Sozialkürzungen aufgerüstet wird, Kriegstüchtigkeit von der Jugend verlangt wird und Wehrpflicht eingeführt wird. Dem gleichen Zweck dienen Zensur im Internet und Hasspropaganda.
Die Geschichte soll sich wiederholen, Plan Barbarossa 2.0.
Die Geschichte soll sich wiederholen, Plan Barbarossa 2.0. Ende der Erinnerungskultur, schlechtes Gewissen wird unterdrückt. Nun ist es amtlich, an den 22. Juni 1941 Unternehmen Barbarossa, an den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion mit 27 Millionen Toten, soll nicht mehr erinnert werden. Es passt nicht in die Zeit nach 80 Jahren seit Kriegsende, in der erneut für einen Krieg mit Russland mit Krediten und mit Sozialkürzungen aufgerüstet wird, Kriegstüchtigkeit von der Jugend verlangt wird und Wehrpflicht eingeführt wird. Dem gleichen Zweck dienen Zensur im Internet und Hasspropaganda.
Die Geschichte soll sich wiederholen, Plan Barbarossa 2.0.
Die Geschichte soll sich wiederholen, Plan Barbarossa 2.0. Ende der Erinnerungskultur, schlechtes Gewissen wird unterdrückt. Nun ist es amtlich, an den 22. Juni 1941 Unternehmen Barbarossa, an den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion mit 27 Millionen Toten, soll nicht mehr erinnert werden. Es passt nicht in die Zeit nach 80 Jahren seit Kriegsende, in der erneut für einen Krieg mit Russland mit Krediten und mit Sozialkürzungen aufgerüstet wird, Kriegstüchtigkeit von der Jugend verlangt wird und Wehrpflicht eingeführt wird. Dem gleichen Zweck dienen Zensur im Internet und Hasspropaganda.
Wozu soll Aufrüstung zur Abschreckung und Verteidigung gut sein?
Wozu soll Aufrüstung zur Abschreckung und Verteidigung gut sein? ES ist doch egal, ob hier die Amis das Sagen haben, oder der Russe das Sagen hat, oder der Chinese das sagen hat. Meistens muß die Bundeswehr sowieso den Amis dienen. Ein Land gegen böse Russen verteidigen, die nicht kommen wollen, weil die Russen schon in der DDR waren und von alleine abgezogen sind? Ein Land verteidigen, in dem man keine bezahlbare Wohnung finden kann, ein Land mit der weltweit höchsten Abgabenlast, mit Sozialabbau, mit Hungerrenten bald ab 70, mit unbezahlbarem Eigenanteil im Altersheim, mit Bepreisung, mit "Sondervermögen", mit unbezahlbarer Energie, mit Zensur und Repression? Eigentlich geht es nur darum, die ukrainischen und russischen Bodenschätze für westliche Konzerne zu erobern, damit die westlichen Konzerne saftige Dividenden auszahlen können. Westliche Eliten wollen offensichtlich Hitlers Verbrechen gegen Russland wiederholen. Napoleon und Hitler wurden in Russland vernichtend geschlagen, jetzt wollen es die Franzosen und die Bundeswehr nochmal versuchen Russland zu kolonisieren, um die Bodenschätze des größtes Landes der Welt ausbeuten zu können. Kriegstüchtige Antifaschos sollen es dort, wo ihre Wehrmacht- und SS-Opas versagt haben, nochmal versuchen.