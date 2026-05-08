08. Mai - Wir danken den Aliierten!

Wir danken den Alliierten!

Am 08. Mai 1945 kapitulierten die deutschen Truppen. Die Alliierten – Sowjetunion, USA, Frankreich und Großbritannien - siegten somit über den Nazifaschismus. Doch der militärische Sieg bedeutete noch lange nicht den ideologischen. Mit der Besatzung hätte ein strikter Prozess der Entnazifizierung beginnen müssen, aber das geschah nur unzureichend. Während im Westen Nazis in staatliche Funktionen eingegliedert und NS-Verbrechen vertuscht wurden, ließ auch in der DDR der anfangs noch vielversprechende Entnazifizierungsprozess schnell nach. Es fehlte an kritischem Bezug zur Täterschaft der deutschen Zivilbevölkerung. So konnten auch nach dem Sieg über den NS weiterhin nazistischen Ideologien fortbestehen. Die Resultate dessen spüren wir noch heute. Ein tatsächlicher Bruch mit deutsch-nationalem, faschistischem Gedankengut ging nie vonstatten. Jegliche Unterdrückungsformen – sei es Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus oder der deutsche Patriotismus – finden über den Fortbestand im Gedankengut der Deutschen auch ihren Ausdruck in der politischen Praxis des deutschen Staates.

Aus Respekt und Dankbarkeit all jenen gegenüber, die im Kampf gegen die Nazis Alles gaben, nicht zuletzt ihr Leben, gilt es auch heute noch, jedem noch so kleinen Überbleibsel des Nazifaschismus den Kampf anzusagen!

Dieser Tag ist aber auch ein Tag des Gedenkens: Wir gedenken all jenen, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Wir gedenken all jenen, die im Krieg gegen die Nazis verletzt oder getötet wurden und danken allen die mutig voranschritten um der Verfolgung, der Unterdrückung und der Barbarei ein Ende zu bereiten!