Nazi gig in radolfzell

Liebe AntifaschistInnen,

am 9. Mai soll in der Sparkasse Radolfzell (Marktplatz 3) ein Nazi einen Gig spielen . Es geht nicht um explizite Nazi-Musik, sondern darum, dass ein Neonazi in einer öffentlichen Bank eine Bühne bekommt.

Das dürfen wir nicht einfach so hinnehmen. Radolfzell und die Region müssen nazifrei bleiben. Wenn Institutionen wie die Sparkasse Neonazis Raum geben, wird Rechtsextremismus normalisiert – das ist ein falsches Signal, das wir nicht akzeptieren dürfen.

Ich wende mich mit dieser Nachricht an euch, an Organisationen und Parteien, weil ich alleine nicht viel erreichen kann. Ich hoffe sehr auf eure Unterstützung, eure Ideen und eure Hilfe bei der Verbreitung dieser Information. Lasst uns gemeinsam sichtbar dagegen vorgehen, damit solche Auftritte abgesagt werden und klar bleibt: In unserer Stadt ist kein Platz für Neonazis.

Ich freue mich über jede Rückmeldung und jede Form der Unterstützung.