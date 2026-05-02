Bei subMedia glauben wir fest an das Prinzip des revolutionären Internationalismus. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, den Start unserer spanischen und deutschen Social-Media-Kanäle sowie die entsprechenden Versionen unserer Website bekannt zu geben. Zudem werden wir unsere Videos künftig sowohl auf Spanisch als auch auf Deutsch veröffentlichen, zusätzlich zu den bereits verfügbaren Versionen auf Englisch, Französisch und Portugiesisch.

Wir haben lange auf diesen Moment hingearbeitet, denn in diesen dunklen Zeiten ist uns bewusst, dass der Aufbau bedeutungsvoller Beziehungen und Solidarität über Grenzen hinweg die wirksamste Strategie ist, um gegen die organisierten globalen Eliten zu kämpfen. Wir hoffen, dass unser Medienprojekt dazu beitragen kann, diese grenzüberschreitende Solidarität zu stärken.

Unsere spanischen und deutschen Kataloge bauen wir komplett neu auf. Zunächst konzentrieren wir uns auf die Reihe „A steht für Anarchie” sowie eine Auswahl verschiedener Kurzfilme. „Dieser Tag in der Geschichte des Anarchismus” ist dank der Arbeit unserer Genoss*innen von der „Coordinadora Anarquista – Tejiendo Libertad” (CATL) seit seiner Veröffentlichung auf Kolektiva auf Spanisch verfügbar. Es ist geplant, ältere subMedia-Videos mit spanischen und deutschen Synchronstimmen zu übersetzen und zu veröffentlichen. Dabei wird das Tempo so gewählt, dass es für das Team tragbar bleibt.

Für deutsche Social-Media-Accounts folgt:

https://kolektiva.media/c/submedia_auf_deutsch/videos

https://www.youtube.com/@subMediaaufdeutsch

https://www.instagram.com/sub.media.de/

Unsere deutsche Seite findet ihr unter:

https://sub.media/de/