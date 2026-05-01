Spontandemonstration durch die Bonner Altstadt am 01.Mai

Durch die Straßen der Altstadt haben wir mit Parolen wie "From the river to the sea, Palestine will be free" unsere Solidarität mit den Palästinenser:innen geteilt.

In diesen Krisenzeiten ist es notwendig Gegenmacht aufzubauen und eine handlungsfähige Bewegung zu entwickeln, auch auf der Straße. Dafür kämpfen wir, nicht nur heute sondern jeden Tag.

Hinaus zum ersten Mai!

Nehmt euch heute am ersten Mai die Straße!

Gemeinsam Gegenmacht aufbauen!