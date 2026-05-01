[B] Offene Versammlung gegen die KI-Videoüberwachung in unserer Stadt // Open Assembly against the AI video surveillance of our city

Darunter fallen

kbO Alexanderplatz

kbO Görlitzer Park/Wrangelkiez

kbO Hermannplatz/Donaukiez

kbO Hermannstraße/Bahnhof Neukölln

kbO Kottbusser Tor

kbO Rigaer Straße

kbO Warschauer Brücke

Es ist kein Zufall dass diese Zonen, wo die Cops ohnehin jetzt schon mehr repressive Maßnahmen legal durchführen können, Nachbarschaften sind, wo viele Menschen mit migrantischem Hintergrund leben oder wo die Bewegung aktiv ist.

Sie erhoffen sich dadurch mehr „Sicherheit“. Doch jetzt existieren schon die nächsten Pläne die Kameras immer mehr in der Stadt zu erweitern, bis irgendwann die ganze Stadt voll damit ist und wir uns in unserem alltäglichen Leben der Staatskontrolle nicht mehr entziehen können.

Wir brauchen keine Kameras um unsere Nachbarschaften „sicher“ zu machen.

Wir sehen das Installieren der Kameras als einen Angriff auf die Gesellschaft und werden nicht Akzeptieren dass wir vom Staat und den Cops im täglichen Leben permanent überwacht werden.

Wir werden Widerstand dagegen leisten.

Dafür rufen wir eine offene Versammlung am 8. Mai um 18 Uhr ein, Rigaer Straße 94 (bei Kadterschmiede klingeln)

Für das Abschaffen der kbOs!

Für eine Welt ohne Staatsüberwachung!

Love and Rage

May 8th 2026 – 18:00

Rigaer Straße 94 (ring at Kadterschmiede)

Within the next months, AI-surveillance is supposed to be installed in areas of ‘intensified criminality” (kbO), the so-called “danger zones”, in order to control people and is supposed to alarm the cops when “suspicious” behaviour is recognized.

Concretely, its:

kbO Alexanderplatz

kbO Görlitzer Park/ Wrangelkiez

kbO Hermannplatz/ Donaukiez

kbO Hermannstraße/ Bahnhof Neukölln

kbO Kottbusser Tor

kbO Rigaer Straße

kbO Warschauer Brücke

It’s not random that these zones, where cops already are allowed to enforce more repressive measures legally, are neighbourhoods where many migrants live or where the movement is active.

They hope for more “security”. But already now, plans exist to expand the cameras even more throughout the city, until at some point, the whole city is full of them and we cannot evade state control in our daily lifes.

We don’t need cameras to make our neighbourhoods more “secure”.

We see the installation of those cameras as an attack on the society and will not accept permanent surveillance in daily life by cops and state.

We will resist against it.

For this, we call for an open assembly on May 8th, 18:00 in Rigaer Straße 94 (ring at Kadterschmiede)

Love and Rage