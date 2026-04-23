3 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe April 2026

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Neuigkeiten zu Daniela Klette

Dazu ein Gespräch mit Ariane

Das Verfahren gegen Daniela wird in Verden wird im April/Mai zu Ende gehen. Gegen sie ist am 27. März eine neue Anklage durch die Generalbundesanwaltschaft wegen militanter Aktionen erhoben worden. Dieser Prozess wird in diesem Jahr vor dem Oberlandesgericht Frankfurt stattfinden.

Schreibt ihr:

Daniela Klette

JVA für Frauen

An der Propstei 10

49377 Vechta

Zu den Durchsuchungen im Berlin

Gespräch mit einer Vertreterin von BASTA

Am 24. März haben gleichzeitig an mehreren Orten in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und in Kyritz Hausdurchsuchungen stattgefunden. In den Durchsuchungsbeschlüssen wird die Gründung einer kriminellen Organisation vorgeworfen, Ziel der Vereinigung sei die Begehung „verfassungsfeindlicher Sabotage“ gewesen, konkret die Brandstiftung an einem Strommast am 9.9.25, was zu einem Stromausfall im Technologiepark Adlershof führte. Von den Razzien war auch in Berlin das Hausprojekt und der Infoladen Scherer 8 betroffen. Die Bullen beschlagnahmten aber auch die personenbezogenen Akten von der Rote Hilfe sowie den Computer von BASTA.

Berlin: Gemeinsam und entschlossen gegen faschistische Gewalt kämpfen!

In der Nacht vom 24. auf den 25. März wurden in Berlin zwei antifaschistische Jugendliche von bewaffneten Faschisten unter anderem mit einer Machete angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Dieser bewaffnete Angriff reiht sich in eine ganze Reihe von gezielten Angriffen gegen Antifaschist:innen in den vergangenen Monaten ein. Deshalb fand am 5. April auch eine Demonstration in Berlin-Lichtenberg statt

Die Sendung wird wiederholt am Donnerstag, den 9.4. von 11-12 Uhr Dienstag, den 14.4. von 19-20 Uhr, Donnerstag, den 16.4. von 11-12 Uhr und von 22-23 Uhr. Sowie Dienstag, den 21.4. und 28.4. jeweils von 19-20 Uhr.

Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 5. Mai 2026 von 19–20 Uhr geben.

Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de

https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...