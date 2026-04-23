3 Podcasts der Sendung „Wie viele sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen“ – Ausgabe April 2026
Übersicht
Neuigkeiten zu Daniela Klette
Zu den Durchsuchungen im Berlin
Berlin: Gemeinsam und entschlossen gegen faschistische Gewalt kämpfen!
Zu den Podcasts:
Neuigkeiten zu Daniela Klette
Dazu ein Gespräch mit Ariane
Das Verfahren gegen Daniela wird in Verden wird im April/Mai zu Ende gehen. Gegen sie ist am 27. März eine neue Anklage durch die Generalbundesanwaltschaft wegen militanter Aktionen erhoben worden. Dieser Prozess wird in diesem Jahr vor dem Oberlandesgericht Frankfurt stattfinden.
Schreibt ihr:
Daniela Klette
JVA für Frauen
An der Propstei 10
49377 Vechta
Zu den Durchsuchungen im Berlin
Gespräch mit einer Vertreterin von BASTA
Am 24. März haben gleichzeitig an mehreren Orten in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und in Kyritz Hausdurchsuchungen stattgefunden. In den Durchsuchungsbeschlüssen wird die Gründung einer kriminellen Organisation vorgeworfen, Ziel der Vereinigung sei die Begehung „verfassungsfeindlicher Sabotage“ gewesen, konkret die Brandstiftung an einem Strommast am 9.9.25, was zu einem Stromausfall im Technologiepark Adlershof führte. Von den Razzien war auch in Berlin das Hausprojekt und der Infoladen Scherer 8 betroffen. Die Bullen beschlagnahmten aber auch die personenbezogenen Akten von der Rote Hilfe sowie den Computer von BASTA.
Berlin: Gemeinsam und entschlossen gegen faschistische Gewalt kämpfen!
In der Nacht vom 24. auf den 25. März wurden in Berlin zwei antifaschistische Jugendliche von bewaffneten Faschisten unter anderem mit einer Machete angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Dieser bewaffnete Angriff reiht sich in eine ganze Reihe von gezielten Angriffen gegen Antifaschist:innen in den vergangenen Monaten ein. Deshalb fand am 5. April auch eine Demonstration in Berlin-Lichtenberg statt
Die Sendung wird wiederholt am Donnerstag, den 9.4. von 11-12 Uhr Dienstag, den 14.4. von 19-20 Uhr, Donnerstag, den 16.4. von 11-12 Uhr und von 22-23 Uhr. Sowie Dienstag, den 21.4. und 28.4. jeweils von 19-20 Uhr.
Eine neue Sendung wird es am Dienstag, den 5. Mai 2026 von 19–20 Uhr geben.
Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.de
https://political-prisoners.net/3-podcasts-der-sendung-wie-viele-sind-hi...
Ergänzungen
Diese Regierung verdirbt Deine Zukunft. AfD ist nicht schlimmer.
Diese Regierung verdirbt Deine Zukunft. AfD ist nicht schlimmer. Du sollst 80 Jahre nach der letzten Kriegsniederlage wieder kriegstüchtig werden. Du Antiarsch, Dein Bürgergeld geht jetzt in die faschistische Ukraine. Du Antiarsch zahlst in Deine AOK deswegen Zusatzbeiträge, weil der Fiskus von der AOK für jedes rezeptpflichtige Medikament 19% Mehrwertsteuer kassiert. Mit Deiner CO2-Steuer "Bepreisung" wird für den 3. WK aufgerüstet. Du mußt mehr in die Rentenversicherung bis 67 oder später bis 70 einzahlen, damit Deine Rentenversicherung in der Ukraine Renten noch weitere 5 Jahre + X Jahre zahlen kann, weil die Ukraine pleite ist. "Sondervermögen" ist viel zu schönes Wort für Kriegsanleihen, für neue Staatsschulden. Staatsschulden sind "nur" noch nicht bezahlte Steuern. Schulden von heute sind höhere Steuern, Abgaben und Gebühren von morgen. Wenn Du die recht populäre AfD bekämpfst, dann kämpst Du gegen Unschuldige. Deine Zukunft verderben regierende Parteien, die recht populäre AfD ist an der kommenden Misere nicht schuld. Deutschland ist gespalten, die einen informieren sich aus dem Regierungsfunk ARD & ZDF, die anderen benutzen ihr eigenes Gehirn. Des-informiert euch!
Diese Regierung verdirbt Deine Zukunft. AfD ist nicht schlimmer.
Diese Regierung verdirbt Deine Zukunft. AfD ist nicht schlimmer. Du sollst 80 Jahre nach der letzten Kriegsniederlage wieder kriegstüchtig werden. Du Antiarsch, Dein Bürgergeld geht jetzt in die faschistische Ukraine. Du Antiarsch zahlst in Deine AOK deswegen Zusatzbeiträge, weil der Fiskus von der AOK für jedes rezeptpflichtige Medikament 19% Mehrwertsteuer kassiert. Mit Deiner CO2-Steuer "Bepreisung" wird für den 3. WK aufgerüstet. Du mußt mehr in die Rentenversicherung bis 67 oder später bis 70 einzahlen, damit Deine Rentenversicherung in der Ukraine Renten noch weitere 5 Jahre + X Jahre zahlen kann, weil die Ukraine pleite ist. "Sondervermögen" ist viel zu schönes Wort für Kriegsanleihen, für neue Staatsschulden. Staatsschulden sind "nur" noch nicht bezahlte Steuern. Schulden von heute sind höhere Steuern, Abgaben und Gebühren von morgen. Wenn Du die recht populäre AfD bekämpfst, dann kämpst Du gegen Unschuldige. Deine Zukunft verderben regierende Parteien, die recht populäre AfD ist an der kommenden Misere nicht schuld. Deutschland ist gespalten, die einen informieren sich aus dem Regierungsfunk ARD & ZDF, die anderen benutzen ihr eigenes Gehirn. Des-informiert euch!
Diese Regierung verdirbt Deine Zukunft. AfD ist nicht schlimmer.
Diese Regierung verdirbt Deine Zukunft. AfD ist nicht schlimmer. Du sollst 80 Jahre nach der letzten Kriegsniederlage wieder kriegstüchtig werden. Du Antiarsch, Dein Bürgergeld geht jetzt in die faschistische Ukraine. Du Antiarsch zahlst in Deine AOK deswegen Zusatzbeiträge, weil der Fiskus von der AOK für jedes rezeptpflichtige Medikament 19% Mehrwertsteuer kassiert. Mit Deiner CO2-Steuer "Bepreisung" wird für den 3. WK aufgerüstet. Du mußt mehr in die Rentenversicherung bis 67 oder später bis 70 einzahlen, damit Deine Rentenversicherung in der Ukraine Renten noch weitere 5 Jahre + X Jahre zahlen kann, weil die Ukraine pleite ist. "Sondervermögen" ist viel zu schönes Wort für Kriegsanleihen, für neue Staatsschulden. Staatsschulden sind "nur" noch nicht bezahlte Steuern. Schulden von heute sind höhere Steuern, Abgaben und Gebühren von morgen. Wenn Du die recht populäre AfD bekämpfst, dann kämpst Du gegen Unschuldige. Deine Zukunft verderben regierende Parteien, die recht populäre AfD ist an der kommenden Misere nicht schuld. Deutschland ist gespalten, die einen informieren sich aus dem Regierungsfunk ARD & ZDF, die anderen benutzen ihr eigenes Gehirn. Des-informiert euch!