Hausdurchsuchung in Eschwege bei einem Linken Aktivisten

von: anonym am: 23.04.2026 - 07:49
Themen: 
Antifa
Regionen: 
Eschwege

Am 22.04.26 kam es in Eschwege bei einem Linken Aktivsten zu einer Hausdurchsuchung.

Am 22.04.26 gegen 6 Uhr kam es in Eschwege, zu einer Hausdurchsuchung.

Bei einem  Linken Aktivisten wurde mir Beschluss von der Staatsanwaltschaft Kassel, die Wohnung durchsucht.

7 Beamte vom Staatsschutz, Polizei und Ordnungsamt standen vor seiner Wohnung

Die Durchsuchung dauerte fast 1 Std.

Nach der Mitnahme zur Wache konnte er wieder gehen.

Insgesamt dauerte alles 2 - 3 Std

 

Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf uns alle!

Volle Solidarität an alle die Repressionen abbekommen!

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