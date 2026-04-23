Hausdurchsuchung in Eschwege bei einem Linken Aktivisten

Am 22.04.26 gegen 6 Uhr kam es in Eschwege, zu einer Hausdurchsuchung.

Bei einem Linken Aktivisten wurde mir Beschluss von der Staatsanwaltschaft Kassel, die Wohnung durchsucht.

7 Beamte vom Staatsschutz, Polizei und Ordnungsamt standen vor seiner Wohnung

Die Durchsuchung dauerte fast 1 Std.

Nach der Mitnahme zur Wache konnte er wieder gehen.

Insgesamt dauerte alles 2 - 3 Std

Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf uns alle!

Volle Solidarität an alle die Repressionen abbekommen!