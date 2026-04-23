Hausdurchsuchung in Eschwege bei einem Linken Aktivisten
von: anonym am: 23.04.2026 - 07:49
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Am 22.04.26 kam es in Eschwege bei einem Linken Aktivsten zu einer Hausdurchsuchung.
Am 22.04.26 gegen 6 Uhr kam es in Eschwege, zu einer Hausdurchsuchung.
Bei einem Linken Aktivisten wurde mir Beschluss von der Staatsanwaltschaft Kassel, die Wohnung durchsucht.
7 Beamte vom Staatsschutz, Polizei und Ordnungsamt standen vor seiner Wohnung
Die Durchsuchung dauerte fast 1 Std.
Nach der Mitnahme zur Wache konnte er wieder gehen.
Insgesamt dauerte alles 2 - 3 Std
Ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf uns alle!
Volle Solidarität an alle die Repressionen abbekommen!
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