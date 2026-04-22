Outing Berliner NEONAZI Leon Timm

Outing Léon Timm (NEONAZI)

LÉON TIMM ist ein aktiver, gewaltbereiter und organisierter NEONAZI, der aktiv in Berlin und im östlichen Bundesgebiet auftritt.

Er ist 25 Jahre alt, ca.180 cm groß, hat braunes Haar, grün-braune Augen und eine normale bis kräftige Statur. Er hat mindestens 3 Tattoos. Zwei in kyrillischer Schrift an beiden Unterarmen und ein weiteres Tattoo an der rechten Hand.

Er wohnt in der Marienstr. 8, 12459 Berlin Oberschöneweide und fährt einen schwarzen BMW mit dem Kennzeichen B-ES-4030.

Er ist ehemaliger Bundeswehrsoldat (möglicherweise ideologische Nähe zur “Gruppe Wagner”, hatte einen Patch auf der Uniform mit entsprechendem Bezug) und macht Kampfsport (Muay Thai / MMA) im “Sayyato MMA Performance Gym” in Friedrichshain.

Er wurde mehrmals als Ordner bei Anti-CSD-Protesten gesichtet - unter anderem 2025 in Falkensee und Bautzen.

Im Sommer 2025 versuchte er, die antifaschistische Kiezdemo “Reclaim Your Kiez!” in seinem direkten Wohnumfeld in Treptow-Köpenick zu stören, zeigte dabei mehrmals das “White Power”-Handzeichen und wurde daraufhin von der Polizei festgesetzt.

Er unterhält gute Kontakte zu Stella von der “Elblandrevolte” und ist im Umfeld der Neonazi-Gruppen “junge Nationalisten (JN)”, “Jägertruppe Berlin-Brandenburg”, und “Der III. Weg” unterwegs. Es bestehen weitere Kontakte zu Neonazi-Jugendgruppen wie “Berliner Jugend” und “Deutsche Patrioten Voran”.

Vor kurzem wurde er bei der rechten und verschwörungsideologischen Kundgebung um Xavier Naidoo in Berlin gesehen.

Vor ca. 2 Wochen bepöbelte er links aussehende Personen in Baumschulenweg.

Weil er eine Gefahr für die Nachbarschaft darstellt, haben wir den Kiez mit Plakaten über ihn informiert.

KEIN KIEZ DEN FASCHISTEN!