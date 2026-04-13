Für Alfredo, für Sara, für Sandro und gegen 41 bis.

Ich würde auch über die Gewalt der Anarchisten und die direkten Aktionen sprechen, aber zuvor sind ein paar technische Vorbemerkungen notwendig. Die heutige Versammlung, die Mahnwache morgen und die Demonstration am kommenden Samstag auf der Piazza dell’Immacolata sind das Ergebnis einer spontanen Versammlung von Genoss*innen mit unterschiedlichen politischen Hintergründen aus der Stadt. Alfredo Cospito befindet sich seit dem 4. Mai 2022 in 41bis; bis zum 4. Mai dieses Jahres muss die Haftregelung durch eine Unterschrift des Justizministers verlängert werden. Wenn heute viel mehr Menschen die Unmenschlichkeit von 41bis kennen (eine Zelle von wenigen Quadratmetern, in der man 22 von 24 Stunden verbringen muss, in der man nicht die Bücher lesen darf, die man möchte, in der man jahrzehntelang keinen Baum und keinen Horizont sieht, in der alle emotionalen Beziehungen unterbrochen werden usw.), dann ist das vor allem dem Hungerstreik zu verdanken, den Alfredo vor drei Jahren begonnen hat. Wir waren der Meinung, dass man nicht auf einen weiteren Hungerstreik warten kann, um über 41bis als Folterinstrument zu sprechen, und dass die Verlängerung für Alfredo zumindest nicht im allgemeinen Schweigen untergehen darf.

Nachdem wir die technischen Details hinter uns haben: Wie ich eingangs bereits sagte, wollte ich eigentlich bei den Anarchisten, der Gewalt und den direkten Aktionen ansetzen, doch ich muss vor allem die Sorgfalt und Akribie hervorheben, die diese auszeichnet und die Sara und Sandro bis zum Schluss geprägt hat. Die, wenn es so ist, wie es in den Zeitungen steht, in einem verlassenen Bauernhaus gestorben sind, isoliert von allen anderen, wo, falls etwas schiefgelaufen wäre, nur sie selbst den Preis dafür gezahlt hätten. Und so war es auch.

Im Gegensatz zu denen, die Bomben in Städten unter Zivilisten planen; zu denen, die die Kriegsintelligenz an den Universitäten ausbilden; zu denen, die militärische Ziele in Arbeitervierteln ansetzen (man denke an das gemeinsame Kommando in Don Bosco, einem der bevölkerungsreichsten Viertel Europas), von denen, die eine Region wie Sardinien zu einem Übungsgelände für Armeen aus der halben Welt gemacht haben, oder von Sizilien, das über Sigonella zu einem Ausgangspunkt für Militäraktionen gegen den Iran geworden ist, oder man denke an Aviano in Friaul.

Es handelt sich nicht um einen subtilen Unterschied, sondern um einen wesentlichen: zwischen denen, die beschlossen haben, es mit den direkt Verantwortlichen – und nur mit ihnen – aufzunehmen, selbst auf Kosten ihres eigenen Lebens; und denen, die hingegen, um ihre eigenen Interessen und ihren eigenen Posten zu wahren, unschuldige Leben in den Vordergrund stellen und sich hinter dem Leben anderer verstecken. Es ist auch der Unterschied zwischen direktem und indirektem Handeln, zwischen denen, die ohne weitere Vermittlung die Verantwortung für ihre Taten übernehmen, wie zum Beispiel Alfredo Cospito, der dem Geschäftsführer von Ansaldo Nucleare in die Beine schoss und sich bis zum Schluss dazu bekannte, und denen, die stattdessen durch Knöpfe, Atomwaffen oder entmenschlichende technologische Prozesse die Verantwortung für Völkermorde und Kriege der Staaten delegieren. Es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen denen, die aus ethischer Überzeugung ihr Leben gelassen haben, und denen, deren einzige Ethik darin besteht, auf Kosten des Lebens anderer ihren eigenen Komfort zu verfolgen. Dann ist es April, der Monat der antifaschistischen Feierlichkeiten… Es ist leicht… Es ist leicht, sein Gewissen zu beruhigen, indem man die Partisanen lobt; Kommunisten, Anarchisten, Katholiken, aber nicht nur sie, jenseits aller Zugehörigkeiten, Menschen, die die Verantwortung für ihre Taten übernommen haben und die das direkte und gezielte Handeln zu einem unverzichtbaren ethischen Prinzip gemacht haben. Vom Faschismus bis heute haben sich viele Dinge geändert, aber viele andere sind gleich geblieben. Zwischen dem faschistischen Staat und den Staaten von heute ist die wahllose Gewalt ein charakteristisches Instrument geblieben.

Zwischen den Aktionen der Partisanen von damals und denen der Anarchisten von heute hat sich vieles geändert, doch die Zielstrebigkeit ist dieselbe geblieben: Sabotageakte an Zügen, Strommasten, Aktionen, die stets auf ein konkretes Ziel ausgerichtet sind – niemals wahllos in die Menge. Um nun auf die Gegenwart und diese Versammlung zurückzukommen: Die Geschichte von Sara und Sandro stellt für den heutigen Staat einen weiteren Berührungspunkt mit der Vergangenheit dar; nämlich die Instrumentalisierung der Geschichte zur Unterdrückung politischen Widerstands, also den Versuch, die Freiräume einzuschränken. Der Angriff auf die Anarchisten, auf Sara und Sandro, oder die Einweisung von Alfredo Cospito in den 41bis-Regime, ist nicht nur ein Angriff auf die Anarchisten. Es ist ein Angriff auf diejenigen, die sich heute auflehnen, und auf diejenigen, die es morgen tun wollen.

Wir sagen es ganz klar: Als wir die heutige Veranstaltung geplant haben, taten wir dies nicht, um über Sara und Sandro oder über Alfredo Cospito an sich zu sprechen: Wir taten es, weil die Lage besorgniserregend ist: Besorgniserregend ist der Kriegszustand, die Kriminalisierung abweichender Meinungen, die Tatsache, dass man sich heute bei einer Schulbesetzung strafrechtlich verantworten muss; besorgniserregend ist, dass die Zahl der Jugendlichen in Haftanstalten gestiegen ist; besorgniserregend sind die CPR; es ist besorgniserregend, dass zwei tote Anarchisten mehr Aufsehen oder Angst erregen als der Rüstungswettlauf, der Rand eines Atomkrieges, die Folter durch die Polizei in Jugendgefängnissen, Delmastro, der mit einem Strohmann der Mafia zu Abend isst. Das ist besorgniserregend. Denn Kriege werden als notwendiges Übel angesehen, die Bullen von Rogoredo, die diejenigen hinrichten, die ihnen keinen Schutzgeld zahlen, sind schwarze Schafe, auch die Folter nach 41bis gilt als notwendiges Übel; während auf der anderen Seite diejenigen, die sich in den CPRs oder auf den Straßen von Turin wie im Januar auflehnen, wer in einem Gefängnis in den Hungerstreik tritt oder wer sich organisiert, um einen winzigen Teil der erlittenen Gewalt zurückzugeben, der ist inakzeptabel; und schon geht es los mit den Sicherheitsdekreten, um den inneren Feind zu identifizieren – mal die Askatasuna, mal die Anarchisten, fast immer die Migranten. All das ist besorgniserregend. Es ist besorgniserregend, wie Journalisten, Politiker und Polizei sich gegenseitig unterstützen, um einen Zustand der Panikmache zu erzeugen.

Es ist die Angst, die sie uns einflößen wollen. Es ist diese Angst, die sie uns einflößen wollen, die besorgniserregend ist. Am 29. März haben sie 91 Personen im Parco degli Acquedotti festgenommen. Das schürt Angst – Angst, auf die Straße zu gehen, Angst, morgen am Largo Arenula zu sein, Angst, nächste Woche auf der Piazza dell’Immacolata auf die Straße zu gehen. Doch diese Angst ist berechtigt, denn für Menschen in ihren Zwanzigern, die seit mehreren Jahren in Rom leben, hier studieren, hier ihre Beziehungen aufgebaut haben usw., beginnt heute ein Prozess der Vertreibung aus der Stadt, ein Ausweisungsbescheid aus Rom. Warum? Weil sie sich am 29. März in der Nähe des Parco degli Acquedotti aufhielten, um Sara und Sandro zu gedenken. Das ist besorgniserregend. Es ist besorgniserregend, dass heute wahrscheinlich niemand von ihnen das Wort ergreifen wird, gerade wegen dieser Angst, wegen dieses Ausweisungsbescheids.

Da fragt man sich, mit welchem Mut wir morgen oder nächste Woche gegen 41bis auf die Straße gehen werden; ich weiß es nicht, es macht Angst. Oder wir können uns fragen, mit welchem Mut wir heute in eine Schule gehen können, um über 41bis zu sprechen, oder auf einem Platz oder an einem Arbeitsplatz das Wort ergreifen, um darüber zu sprechen, wie der Staat Cospito verfolgt; nun, wir wissen es nicht, aber vor drei Jahren gab es einen Moment, in dem all das möglich war. Während Alfredos Hungerstreik gab es eine Zeit, in der es ganz normal war, über 41bis als ein Instrument der Folter und als unmenschlich zu sprechen. Das geschah bei Familienessen, in Schulen, auf den Straßen. Dies war möglich, weil Mut offensichtlich keine Frage der körperlichen Stärke ist, sondern eine kollektive Dimension, und in jener Zeit hatte sich eine kollektive Kraft gebildet, die die Anliegen jedes Einzelnen unterstützte. Der heutige Moment, ebenso wie der morgige oder der am kommenden Samstag, dient dazu, die kollektive Dimension wiederzufinden. Man darf keine Angst davor haben, für seine Überzeugungen einzustehen; die Angst muss die Seiten wechseln. Ich glaube, dass Freiheiten schon immer durch Kampf und Konflikt errungen wurden – in den Ängsten jedes Einzelnen und im kollektiven Mut. So war es für diejenigen, die mit Waffen gegen den Faschismus gekämpft haben, aber so war es auch in den 70er Jahren – die Mieten kosteten damals ein Viertel, ein Fünftel des Gehalts; heute mehr als die Hälfte.

Wir haben drei Termine festgelegt: heute, morgen und am 18. April. Die Einladung lautet, daran teilzunehmen, aber eigentlich ist das nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass, wenn wir diese Überlegungen teilen, jede* und jeder ein Stückchen dieser Gründe auf sich nimmt. Jede* und jeder mit den eigenen Praktiken, jede* und jeder an den Orten, die sie* täglich durchquert, mit einem Transparent, bei einer Initiative, indem sie* das Wort ergreift. Sie haben alle Mittel, um das Spiel mit politischem Dissens zu beenden, uns in 41bis zu sperren, 90 Menschen festzunehmen und zu registrieren, uns Ausweisungsbescheide zu erteilen oder andere Mittel zu finden, um unsere Beziehungen zu unterbrechen… Lasst uns dafür sorgen, dass all dies nicht im Schweigen geschieht.

Nächster Termin:

Demonstration – Samstag, 18. April, 18.00 Uhr, Piazza dell’Immacolata, Rom.

Für Alfredo, für Sara, für Sandro und gegen 41 bis