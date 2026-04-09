Görli-Schlüssel für ALLE - kleine Presseschau

Beim rbb finden sich gleich zwei sehenswerte Beiträge, einer in der heutigen rbb Abendschau und einer bei rbb24 (gute Musikauswahl!), der auch bei tagesschau.de veröffentlicht wurde. Der rbb hatte kein Problem damit, mit den zur Verfügung gestellten Schlüsseln an verschiedenen Stellen die Schlösser an den Toren rund um den Görli zu öffnen (sofern sie nicht eh kaputt waren).

Die Mottenpost (die offensichtlich hier ordentlich journalistisch verkackt hat, siehe unten die Osterhasen-Erklärung) sieht hinter der Aktion Aktivistis von Görli Zaunfrei. Die taz (deren Journalist*in es im Unterschied etwa zum rbb offenbar nicht geschafft hat, den Schlüssel richtig zu bedienen) sieht hinter der Aktion hingegen die Gruppe Görli 24/7.

Der Tagesspiegel wiederum ist sicher nicht auf der falschen Seite, wenn er hinter der Aktion die Gewerkschaft der Osterhasen sieht. Dass bei den Bildern, die der Tagesspiegel verwendet hat, „Copyright Gewerkschaft der Osterhasen“ steht, finden wir schon recht sweet.

„Gaga oder genial? Hier verteilen Osterhasen Schlüssel für den Görli“ titelt Tag24. Das Radio 104,6 RTL feiert die Aktion in ihrer Morgensendung. Die Mottenpost gibt auf Facebook sehr genaue Hinweise, welche Tore denn genutzt werden sollten um die neuen Schlüssel sindvoll zum Einsatz zu bringen. Wollen sie ihren Fauxpas wieder gutmachen?

Die Cops wiederum lassen per Berliner Kurier verlauten, bei der Aktion und dem Video müsse es sich ja um eine Fälschung handeln, weil ja ausgeschlossen sei, dass eine solche Aktion im Görli vonstatten gehen könne, ohne dass die Cops das mitkriegten: „Gerade bei dieser sensiblen Materie wäre es ungewöhnlich, wenn diese Aktion unbemerkt geblieben und nur durch die Aktivisten bekannt geworden wäre.“ Hihi…

Den letzten Satz aus dem rbb24-Beitrag wollen wir hier nicht vorenthalten: „Aber Achtung: Wer den Schlüssel zum Einbruch nutzt, könnte sich strafbar machen.“ Mensch beachte den Konjunktiv... und "in einen Park einbrechen"? Alles sehr witzig... :-)