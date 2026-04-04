Happy Birthday Serok Apo!

Happy Birthday Apo !

Heute, am 4.4., ist der Geburtstag von Abdullah Öcalan. Er ist heute 1949 in Amara in Nordkurdistan geboren und ist heute eine Schlüsselfigur der kurdischen Freiheitsbewegung und ein Träger der Hoffnung für Menschen. Mit seinen Texten und Ideen hat er es geschafft, eine neue Fahne der Hoffnung in die Welt zu setzen. Er hat die Menschen inspiriert, für eine bessere Zukunft und ein gutes Leben zu kämpfen und ist somit eine der wichtigsten Personen unserer Zeit. Doch hier in Deutschland wird Öcalan immer noch als Terrorist gesehen, und das in seiner Rolle als Gründer der Befreiungsorganisation PKK. Für uns ist klar, dass Öcalan und die PKK weiter nichts mit Terrorismus zu tun haben, sondern gar ein Schimmer der Hoffnung in dieser kaputten Welt sind. Öcalan sitzt heute weiter in Isolationshaft auf der türkischen Gefängnisinsel Imrali. Das ist und bleibt eine Schande. Jahrzehntelange Isolatiolationshaft in einem Land, das für Folter und Isolation bekannt ist, wäre schon schlimm genug, doch das alles nur dafür, für Freiheit, Autonomie und Selbstbestimmung einzustehen. Und Deutschland ist mitschuldig in dieser ganzen Sache. Deutschland agiert seit Jahrzehnten als verlängerter Arm Ankaras. Deutschland ist neben der Türkei das Land, das am heftigsten gegen die kurdische Freiheitsbewegung vorgeht.

Wir wollen heute Serok Apo zum Geburtstag gratulieren, um zu zeigen, dass unsere Solidarität niemals durchbrochen werden kann und wir auch 27 Jahre nach dem Komplott weiter mit vollem Herzen hinter Apo stehen.

Bijî Serok Apo!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Happy Birthday Apo!