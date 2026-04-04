Patriotische Bewegung Leak Jonathan

Hiermit möchte ich über die Faschos von der Patriotischen Bewegung aufklären. Zudem auch über Jonathan der täglich rassistische Scheiße auf Instagramm (Jonathan.deutsch1) verbreitet, hierzu veröffentliche ich sein Aussehen was er lange versucht hat geheim zu halten, habe die Bilder von der Demo am 20,12,25 auf Objektiv Ost 2025 und ein Bild ist eins von Jonathans Insta Account zudem kann man da ganz klar erkennen das er der Fascho ist.

Jonathan falls du das lesen tust, was du sicherlich machen wirst, verpiss dich von Instagramm. Und lösch dein Online Shop wo eh nur rechte scheiße verbreitet/verkauft wird.

Kein Vergeben kein Vergessen Nazis haben Namen und Adressen.