Bundeswehrrekrutierungszentrum in Nürnberg markiert

Seit Anfang diesen Jahres verschickt die Bundeswehr Musterungsbriefe an alle Jugendlichen ab dem Jahrgang 2008. Die geplanten Musterungen sollen hier dann im Erfassungs- und Rekrutierungszentrum der Bundeswehr stattfinden. Diese Schritte in Richtung Wehrpflicht sind ein Teil der größten Aufrüstungskampagne des deutschen Staates seit dem 2. Weltkrieg. Wir sollen darauf vorbereitet werden, gegen Arbeiter:innen anderer Länder in den Krieg zu ziehen und für den deutschen Imperialismus unser Leben zu lassen.

Wer sich gegen die Kriegsvorbereitungen wehrt, bekommt zu spüren, welche Lüge es ist, wenn die Bundeswehr wirbt: "Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst.". Ob Bußgeldstrafen wegen Schulstreiks oder ein halbtägiger Polizeikessel, sexualisierte Polizeigewalt & hunderte Verfahren beim Rheinmetall Entwaffnen Camp - Antimilitarismus wird bestraft, um der Aufrüstung freie Bahn zu machen.

Doch antimilitaristischer Widerstand lässt sich nicht brechen. Im Gegenteil, er wird immer stärker, genauso wie der Kampf für ein System, das keine Grundlage für imperialistische Kriege mehr bietet.

Krieg dem Krieg! Sozialismus statt Barbarei!